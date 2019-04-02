Вторая жизнь: интересные идеи, как преобразить старые вещи (Фото) Не спешите выбрасывать свои старые и ненужные вещи, ведь вы всегда можете дать им шанс на вторую жизнь. Предлагаем вам ознакомиться с креативными идеями, которые покажут, как можно вновь использовать давно заброшенные и ненужные вещи.