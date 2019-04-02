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Вторник, 02.04.2019
Вторая жизнь: интересные идеи, как преобразить старые вещи (Фото)
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Вторая жизнь: интересные идеи, как преобразить старые вещи (Фото)

Не спешите выбрасывать свои старые и ненужные вещи, ведь вы всегда можете дать им шанс на вторую жизнь. Предлагаем вам ознакомиться с креативными идеями, которые покажут, как можно вновь использовать давно заброшенные и ненужные вещи.
Фото: zefirka.net
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Дом, Идеи, Дом и сад, Вторая жизнь, Старые вещи, Ненужные вещи.
13:19 Сегодня Телеграф
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