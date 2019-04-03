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Среда, 03.04.2019
Красота на подоконнике: комнатные растения, полезные для здоровья (Фото)
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Красота на подоконнике: комнатные растения, полезные для здоровья (Фото)

Любители комнатных растений чаще руководствуются внешней красотой того или иного цветка, выбирая растения для дома. Безусловно, красивый цветок способен радовать глаз, одним своим видом улучшая настроение домочадцев. Но некоторые растения способны еще и оказывать благоприятное влияние на организм человека. Вот несколько отличных вариантов для выращивания на подоконнике.
Фото: zefirka.net
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Растения, Комнатные растения, Дом и сад, Вазоны.
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