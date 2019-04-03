Исправляем ошибки интерьера: Как визуально увеличить пространство в комнате «Мал золотник, да дорог!» — говорим мы, обитатели тесных жилищ. Но знаете ли вы, что есть способ визуально увеличить скромные квадратные метры? Перед вами пять наиболее распространённых интерьерных ошибок, а также способы быстрого исправления ситуации.