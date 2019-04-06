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Суббота, 06.04.2019
Заметка для чистюлей: Самые загрязненные вещи в вашем доме (Фото)
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Заметка для чистюлей: Самые загрязненные вещи в вашем доме (Фото)

Принято считать, что самые грязные вещи в доме, которые полны микробов и бактерий, это туалет и мусорное ведро, но вы удивитесь, насколько опасными являются безобидные на первый взгляд предметы, которыми мы пользуемся ежедневно. Был бы у вас под рукой микроскоп, вы пришли бы в ужас, сколько грязи можно обнаружить на поверхности этих бытовых вещей.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Грязные вещи, Самые грязные вещи в доме, Для чистюлей.
13:12 Сегодня Телеграф
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