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Заметка для чистюлей: Самые загрязненные вещи в вашем доме (Фото)
Принято считать, что самые грязные вещи в доме, которые полны микробов и бактерий, это туалет и мусорное ведро, но вы удивитесь, насколько опасными являются безобидные на первый взгляд предметы, которыми мы пользуемся ежедневно. Был бы у вас под рукой микроскоп, вы пришли бы в ужас, сколько грязи можно обнаружить на поверхности этих бытовых вещей.
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