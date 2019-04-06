Заметка для чистюлей: Самые загрязненные вещи в вашем доме (Фото) Принято считать, что самые грязные вещи в доме, которые полны микробов и бактерий, это туалет и мусорное ведро, но вы удивитесь, насколько опасными являются безобидные на первый взгляд предметы, которыми мы пользуемся ежедневно. Был бы у вас под рукой микроскоп, вы пришли бы в ужас, сколько грязи можно обнаружить на поверхности этих бытовых вещей.