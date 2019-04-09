Советы интерьера: полезные вещицы для дома Об идеальном интерьере мечтает, пожалуй, любая хозяйка. Интернет просто пестрит многообразием предложений вещей, которые призваны облегчить быт и украсить дом или квартиру. Мы собрали 16 замечательных вещиц, при виде которых хозяйки буквально завизжат от восторга.