Апсайклинг: Как продлить жизнь старым вещам (Фото) Дословно с английского слово "upcycling" переводится как "вторичное использование", "переработка", "вторая жизнь вещей". Из этого становится понятен и сам смысл. Это и ремесло, и творческий процесс, и хобби, и такой себе оригинальный вид переработки мусора, в результате которого получаются новые и очень даже полезные в повседневном обиходе вещи. Их разнообразие невообразимо, начиная от вечернего платья, перешитого из рабочей робы пожарного, заканчивая светильниками из вышедших из строя деталей велосипеда.