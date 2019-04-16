Скачать
Вторник, 16.04.2019
Апсайклинг: Как продлить жизнь старым вещам (Фото)
1 / 10

Апсайклинг: Как продлить жизнь старым вещам (Фото)

Дословно с английского слово "upcycling" переводится как "вторичное использование", "переработка", "вторая жизнь вещей". Из этого становится понятен и сам смысл. Это и ремесло, и творческий процесс, и хобби, и такой себе оригинальный вид переработки мусора, в результате которого получаются новые и очень даже полезные в повседневном обиходе вещи. Их разнообразие невообразимо, начиная от вечернего платья, перешитого из рабочей робы пожарного, заканчивая светильниками из вышедших из строя деталей велосипеда.
miridei.com
Фото:
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Апсайклинг, Вторая жизнь старых вещей, Улучшение старых вещей, upcycling, Как продлить жизнь старым вещам.
14:40 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь