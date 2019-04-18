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Маленькие хитрости: несколько советов хозяюшкам для поддержания одежды в порядке
Каждая хозяйка знает, что никто не застрахован от бытовых неурядиц, будь то белые пятна на одежде от дезодоранта или же неприятный запах лежалой одежды. Но если знать несколько хитростей, то справиться с такими проблемами будет проще простого. Эти 12 приемов помогут быстро привести в порядок одежду и обувь.
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