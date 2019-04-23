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Вторник, 23.04.2019
Хорошее настроение в мелочах: оригинальные цветочные горшки (Фото)
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Хорошее настроение в мелочах: оригинальные цветочные горшки (Фото)

Зачастую бывает, что для поднятия настроения достаточно одной единственной небольшой детали. Ею вполне может быть забавный цветочный горшок, который помимо своего прямого предназначения, является и ярким элементом декора. Мы подобрали для вас 18 таких оригинальных горшков.
Фото: svoimi.rukami.klubokidei.com
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