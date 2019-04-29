Фантастические домики для интровертов из разных уголков мира (Фото)

Ищете идеальное место, чтобы уединиться с природой, без гаджетов и городской суеты...на берегу озера, в окружение лесной глуши или на отвесной скале? Мы подготовили для вас 20 удивительных домов, где можно скрыться от урбанистического мира. Наслаждайтесь