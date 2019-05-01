История дома Винчестеров: правда или выдумка

Таинственный дом Винчестеров известен среди любителей историй и тайн своими винтовыми лестницами, дверями, которые ведут в никуда, и сообщениями о призраках.

В то время как дом является популярным местом, его необычная владелица часто остается в тени. Сара Винчестер попала в заголовки газет известиями о строительстве своего таинственного, похожего на лабиринт особняка. Но, кроме слухов о ее психическом заболевании и паранормальной одержимости, ничего больше об этой женщине известно не было. Итак, кто была та женщина, которая построила этот знаменитый дом? И знал бы кто-нибудь, кто она такая, если бы не строительство ее огромного жилища?

Ранняя жизнь Сары Винчестер

До постройки таинственного дома Винчестеров- и, возможно, к ужасу любителей ужасов – Сара Винчестер была обычной, хотя и богатой женщиной.

Сара Винчестер родилась в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, у родителей из высшего света около 1840 года. ее отец, Леонард Парди, был преуспевающим каретным фабрикантом, а мать пользовалась популярностью в высших эшелонах нью-хейвенского общества.

Семья побеспокоилась, чтобы их семеро детей получили хорошее образование: Сара изучила четыре языка в детстве и была принята в "колледж для молодых леди" при Йельском колледже.

Ее высокое положение в обществе давало Саре прекрасную возможность выйти замуж за столь же привилегированного человека.

Чтобы облегчить дело, семья Парди была знакома с несколькими другими богатыми семьями через церковь. К тому времени, когда Сара достигла брачного возраста, у ее родителей уже был кое-кто на примете – дмужчина, который бы заботился об их дочери всю ее оставшуюся жизнь. его звали Уильям Вирт Винчестер.

Единственный сын производителя огнестрельного оружия Оливера Винчестера, Уильям был наследником компании Winchester Repeating Arms Company. Компания известна как одна из первых, кто начал массовое производство огнестрельного оружия с возможностью стрельбы несколькими патронами без перезарядки. В частности, модель 1873 года была невероятно популярна среди поселенцев и широко использовалась во время войн с американскими индейцами.

Благодаря огромным продажам и растущей популярности семья Винчестеров накопила целое состояние- состояние, которое однажды станет основой странной одержимости Сары Винчестер.

Трагедия, постигшая семью Винчестеров

Уильям и Сара Винчестер поженились в сентябре 1862 года. Во время брака Уильям работал казначеем в семейной компании вместе с отцом. Через четыре года после свадьбы Сара родила дочь по имени Энни Парди Винчестер.

К сожалению, радость Винчестеров будет недолгой. Всего через 40 дней после рождения Энни умерла от маразма, редкого заболевания, при котором организм страдает от недоедания из-за неспособности метаболизировать белки.

По некоторым сведениям, Сара так и не оправилась после смерти своей маленькой дочери. Хотя они с Уильямом продолжали жить в браке, Сара все больше переживала из-за источника богатства компании, а следовательно, и своего собственного. В ее глазах семейный бизнес Винчестеров выигрывал от смерти, с чем она не могла смириться. Отец Уильяма Оливер умер в 1880 году, оставив компанию в руках своего единственного сына. Затем, всего год спустя, сам Уильям внезапно заболел и умер от туберкулеза, оставив все Саре.

Внезапно Сара Винчестер стала обладательницей состояния в 20 миллионов долларов (эквивалентного примерно 500 миллионам долларов в настоящее время), а также 50 процентов акций оружейной компании. Хотя она никогда не занималась бизнесом, ее ежедневный доход составлял $1000 в день (или около $26000 в день в переводе на современные деньги).

За короткое время Сара Винчестер потеряла дочь, мужа и тестя, но приобрела состояние, способное удержать на плаву небольшую страну. Теперь оставалось только решить, что с ним делать.

Послание свыше

По мнению Сары Винчестер, ее новообретенным состоянием были кровавые деньги, заработанные, как она считала, безвременной смертью тысяч людей.

В поиске решения, что ей делать с этими деньгами, Винчестер обратилась за помощью к медиуму в Бостоне, в нескольких часах езды к северу от ее дома в Нью-Хейвене. Как гласит история, Винчестер считала, что она тоже виновна в смерти многочисленных жертв, пострадавших от Винчестерского оружия. По словам медиума, Сару будут мучить кошмары, пока она не успокоит души этих жертв.

Он сказал ей, что единственный способ сделать это – переехать на запад и построить дом для потерянных душ. Сара Винчестер была не из тех, кто рискует навеки погибнуть от рук злых духов, и потому решила последовать совету медиума. Вскоре после своего визита она собрала вещи и уехала из Новой Англии как можно дальше на запад- в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Таинственный дом Винчестеров

В 1884 году Сара Винчестер купила недостроенный фермерский дом в долине Санта-Клара. Вместо того чтобы нанять архитектора, она наняла бригаду плотников и приказала им построить дом прямо на ферме таким образом, как она сочтет нужным.

Вскоре обветшалый фермерский дом превратился в семиэтажный особняк, построенный командой, работавшей круглосуточно, в то время как Винчестер регулярно посещали медиумов со всего города. Согласно местной легенде, Винчестер пригласила этих спиритуалистов, чтобы они ей подсказали, как лучше всего умиротворить духов (все еще, казалось бы, опасаясь пожизненного преследования).

Каким бы ни был ответ этих спиритуалистов, Винчестер никогда не прекращала строительство своего особняка, постоянно внося дополнения и корректировки ради его призрачных обитателей.

В попытке "запутать" призраков, которые надеялись связаться с ней напрямую, Сара Винчестер добавила несколько необычных штрихов: лестницы, которые резко обрывались, окна, которые открывались во внутренние комнаты, дверные проемы, которые возвышались на несколько этажей, и коридоры, которые, казалось, никуда не вели, а по кругу возвращали на исходное место.

Возможно, она надеялась, что призраки просто потеряются на пути к ней.

В дополнение к этим странным модификациям, она сделала несколько дополнений для себя. Роскошные светильники украшали особняк, освещая паркетный пол, хрустальные люстры, позолоченные дверные проемы и даже витражи ручной работы первого дизайн-директора Tiffany & Co Луиса Комфорта Тиффани.

Дом также был оснащен самыми передовыми технологиями, которые можно было купить за деньги, включая центральное отопление и горячую водопроводную воду. В этом смысле дом демонстрировал богатство Сары Винчестер во всем его чрезмерном великолепии, а так же ее паранормальные наклонности.

Больше, чем особняк

Хотя Сара больше всего известна тем, что построила то, что впоследствии стало известно как таинственный дом Винчестеров, она также оставила другие следы в мире. Через четыре года после начала строительства особняка Сара Винчестер приобрела участок земли площадью 140 акров в центре Лос-Альтоса, Калифорния, а также близлежащий фермерский дом для своей сестры и зятя. Проживая в особняке Винчестеров во время его строительства, Сара также содержала плавучий дом в Сан-Франциско в последние годы.

Местная легенда утверждает, что Винчестер владела лодкой, известной как "Ковчег Сары", в качестве страховки от наводнения в стиле Ветхого Завета, которое Винчестер представляла себе в будущем. Более вероятное объяснение, однако, заключается в том, что богатые светские львицы, с которыми Винчестер проводила время, также имели плавучие дома, и "Ковчег" был способом поддержания ее статуса.

Мирная смерть Сары Винчестер после ее беспокойной жизни

С тех пор как Сара Винчестер переехала в Сан-Хосе в конце 1800-х годов, она сделала себе имя благодаря своей одержимости загробной жизнью. Она должна была мириться со слухами о безумии и увлечением сверхъестественным на протяжении всей своей жизни.

Затем, в сентябре 1922 года, Сара Винчестер мирно скончалась во сне. ее дом перешел в руки секретаря и племянницы, которые продали его на аукционе.

Сегодня он остается известной туристической достопримечательностью в Сан-Хосе, привлекая всеобщее внимание своими странными коридорами, дверями, окнами и более чем 160 комнатами.

Фильм о Винчестерах – правда или выдумки?

В последние пару лет дом и сама Сара Винчестер опять поднялись на пик популярности благодаря выходу фильма ужасов "Винчестер". В роли Сары Винчестер Хелен Миррен изображает женщину, искалеченную горем, которая строит дом, чтобы успокоить духов кровавого бизнеса своего мужа. К сожалению, это единственный момент, в котором фильм соответствует реальности.

Хотя Сара Винчестер и построила дом, чтобы успокоить кого-то, скорее всего, она делала это для собственного успокоения, чем ради ублажения сверхъестественных существ. Сара Винчестер делала то, что считала правильным, чтобы искупить грехи мужа, несмотря на свою загадочную жизнь.

Самое главное, что нет никаких доказательств присутствия демонов, привидений или каких-либо существ в доме Винчестеров. Но это не помешало городским легендам продолжать кружить вокруг этого любопытного здания и заставлять тысячи людей посещать его каждый год.