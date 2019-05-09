Не выбрасывайте остатки обоев: интересные идеи их использования (Фото) Одни люди считаю себя умными, а другие - очень умными и всезнающими. Доходит часто до того, что начинают игнорировать все правила и ограничения. Со стороны это выглядит забавно, но повторять подобное запрещается.