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Четверг, 09.05.2019
Преображение старого дома в роскошное жилье (Фото)
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Преображение старого дома в роскошное жилье (Фото)

Амелия и Эндрю Джонстон купили полуразрушенный дом в Сиднее за $490 000 в 2016 году, так как увидели инвестиционную перспективу. Он был в ужасном состоянии, а внутри жили бродячая кошка и собака. Не спеша пара сделала ремонт, превратив заброшенную халупу в дом мечты. Современный семейный дом со свежим ковром и краской, бамбуковым полом, замечательной кухней, оснащенной приборами из нержавеющей стали, и четырьмя спальнями со встроенными шкафами выставлен на продажу за $679 000 — $729 000. В числе других удобств — канальный кондиционер, бассейн и гараж на две машины.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Интерьер, Ремонт, Дизайн, Doma, Экстерьер, Преображение полуразрушенного дома.
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