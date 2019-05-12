Советы по борьбе с плесенью в вашем доме

Плесень (или плесневые грибы) охотно селится во влажных, теплых местах вашего дома. Люди могут даже не понимать, почему они страдают от головных болей, насморка, хрипов или кашля, зуда в глазах и даже высыпаний на коже. Некоторые виды плесени, в частности черная плесень могут вызывать астму и серьезные заболевания легких. К тому же отвратительный затхлый запах от грибка далек от приятного аромата. К сожалению, многие домовладельцы допускают простые ошибки, которые способствуют росту плесени.