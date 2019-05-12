Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Советы по борьбе с плесенью в вашем доме
1 / 13

Советы по борьбе с плесенью в вашем доме

Плесень (или плесневые грибы) охотно селится во влажных, теплых местах вашего дома. Люди могут даже не понимать, почему они страдают от головных болей, насморка, хрипов или кашля, зуда в глазах и даже высыпаний на коже. Некоторые виды плесени, в частности черная плесень могут вызывать астму и серьезные заболевания легких. К тому же отвратительный затхлый запах от грибка далек от приятного аромата. К сожалению, многие домовладельцы допускают простые ошибки, которые способствуют росту плесени.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Советы, Уборка, Дом, Плесень, Влажность, Борьба с плесенью.
03:48 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь