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Вторник, 14.05.2019
Роскошный дом для бездомных людей в США (Фото)
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Роскошный дом для бездомных людей в США (Фото)

Каждый год, начиная с 1967 года, студенты Йельской Школы Архитектуры проектируют и строят здание летом после второго семестра. Основанная Чарльзом Муром как первая академическая программа по проектированию и строительству в стране, первые годы занималась проектированием общественных центров и кемпингов в Аппалачах и Новой Англии. С 1989 года в рамках этого проекта было разработано и построено более 50 домов для семей Нью-Хейвена.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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