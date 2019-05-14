Роскошный дом для бездомных людей в США (Фото) Каждый год, начиная с 1967 года, студенты Йельской Школы Архитектуры проектируют и строят здание летом после второго семестра. Основанная Чарльзом Муром как первая академическая программа по проектированию и строительству в стране, первые годы занималась проектированием общественных центров и кемпингов в Аппалачах и Новой Англии. С 1989 года в рамках этого проекта было разработано и построено более 50 домов для семей Нью-Хейвена.