Для фанатов "Игры престолов": оригинальная лампа-дракон (Фото) 3D моделированная лампа-дракон, которая буквально "дышит огнем". Для поклонников одиозного британского сериала, которые будут скучать за новыми сериями. Сериал закончился, а лампа-дракон на память останется с вами навсегда.