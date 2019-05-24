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Пятница, 24.05.2019
Милые треугольные домики на озере Балатон в Венгрии (Фото)
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Милые треугольные домики на озере Балатон в Венгрии (Фото)

Комплекс для отдыха Zen Garden Resort Zánka, расположенный на озере Балатон в Венгрии, был построен более 30 лет назад и состоит из небольших летних домиков площадью 56 кв. м. каждый. Недавно комплекс пережил реконструкцию, в результате которой многие домики были отстроены заново с использованием каркасной технологии. Для отделки кровли и фасадов использовали шифер.
Фото: zefirka.net
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Венгрия, Отдых, Дом, Домик, Озеро Балатон, треугольный домик, Zen Garden Resort Zánka.
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