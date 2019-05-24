Милые треугольные домики на озере Балатон в Венгрии (Фото) Комплекс для отдыха Zen Garden Resort Zánka, расположенный на озере Балатон в Венгрии, был построен более 30 лет назад и состоит из небольших летних домиков площадью 56 кв. м. каждый. Недавно комплекс пережил реконструкцию, в результате которой многие домики были отстроены заново с использованием каркасной технологии. Для отделки кровли и фасадов использовали шифер.