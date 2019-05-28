Лучшие советы о том, как сохранить свежесть фруктов и овощей дольше

Салаты, зелень и свежие травы
Хранить в полиэтиленовом пакете с небольшим количеством воздуха или в мокром бумажном полотенце в холодильнике.
Авокадо
Брызгание небольшого количества лимонного сока на полуоткрытый авокадо не дает ему быстро стать коричневым
Еще один совет: если вы ждете, когда авокадо созреет, положите его в коричневый бумажный пакет на ночь, и он созреет быстрее!
Отдельные конкретные фрукты и овощи
Некоторые фрукты и овощи производят газ, называемый этиленом, пока они созревают, а другие продукты могут быть чувствительными к этому газу и поэтому быстро портятся.
Продукты, производящие этилен: яблоки, брокколи, морковь, листовая зелень.
Этилен-чувствительные продукты: авокадо, бананы, дыни, киви, помидоры.
Картофель, лук и томаты
Многие люди хранят эти продукты неправильно.
Они не должны храниться в холодильнике, но должны быть в прохладном, сухом месте (точно так же, как они показаны в продуктовом магазине).
Избегайте мойки, пока вы не готовы есть их
Фрукты и овощи могут быть чувствительными к влаге - особенно ягоды.
Влажность также способствует росту плесени.
Держите их в сухом состоянии до того, как начнете их есть!
Ананасы
Странный, но очень эффективный трюк с продолжительными ананасами: отрежьте листья сверху и переверните ананас вверх дном.
Это помогает перераспределять сахара, которые опускаются на дно во время транспортировки и хранения.
Нарезанные яблоки и морковь
Если вы уже порезали эти продукты, храните их с водой, чтобы избежать высыхания.
Добавьте воду в пластиковый пакет или контейнер для белья, прежде чем положить их в холодильник.
Огурец и баклажаны
Эти продукты можно хранить на прилавке при комнатной температуре.
Вода, которую они держат, будет сохранять их свежими как можно дольше, в то время как холодильник фактически высушит их!