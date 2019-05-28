Лучшие советы о том, как сохранить свежесть фруктов и овощей дольше

1 Салаты, зелень и свежие травы Хранить в полиэтиленовом пакете с небольшим количеством воздуха или в мокром бумажном полотенце в холодильнике.

2 Авокадо Брызгание небольшого количества лимонного сока на полуоткрытый авокадо не дает ему быстро стать коричневым Еще один совет: если вы ждете, когда авокадо созреет, положите его в коричневый бумажный пакет на ночь, и он созреет быстрее!

3 Отдельные конкретные фрукты и овощи Некоторые фрукты и овощи производят газ, называемый этиленом, пока они созревают, а другие продукты могут быть чувствительными к этому газу и поэтому быстро портятся. Продукты, производящие этилен: яблоки, брокколи, морковь, листовая зелень. Этилен-чувствительные продукты: авокадо, бананы, дыни, киви, помидоры.

4 Картофель, лук и томаты Многие люди хранят эти продукты неправильно. Они не должны храниться в холодильнике, но должны быть в прохладном, сухом месте (точно так же, как они показаны в продуктовом магазине).

5 Избегайте мойки, пока вы не готовы есть их Фрукты и овощи могут быть чувствительными к влаге - особенно ягоды. Влажность также способствует росту плесени. Держите их в сухом состоянии до того, как начнете их есть!

6 Ананасы Странный, но очень эффективный трюк с продолжительными ананасами: отрежьте листья сверху и переверните ананас вверх дном. Это помогает перераспределять сахара, которые опускаются на дно во время транспортировки и хранения.

7 Нарезанные яблоки и морковь Если вы уже порезали эти продукты, храните их с водой, чтобы избежать высыхания. Добавьте воду в пластиковый пакет или контейнер для белья, прежде чем положить их в холодильник.