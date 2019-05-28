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Лучшие советы о том, как сохранить свежесть фруктов и овощей дольше

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Лучшие советы о том, как сохранить свежесть фруктов и овощей дольше
17:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Что нужно делать, чтобы ваши овощи и фрукты пролежали намного дольше, чем обычно? Узнайте далее.

  • 1

    Салаты, зелень и свежие травы

    Хранить в полиэтиленовом пакете с небольшим количеством воздуха или в мокром бумажном полотенце в холодильнике.

  • 2

    Авокадо

    Брызгание небольшого количества лимонного сока на полуоткрытый авокадо не дает ему быстро стать коричневым

    Еще один совет: если вы ждете, когда авокадо созреет, положите его в коричневый бумажный пакет на ночь, и он созреет быстрее!

  • 3

    Отдельные конкретные фрукты и овощи

    Некоторые фрукты и овощи производят газ, называемый этиленом, пока они созревают, а другие продукты могут быть чувствительными к этому газу и поэтому быстро портятся.

    Продукты, производящие этилен: яблоки, брокколи, морковь, листовая зелень.

    Этилен-чувствительные продукты: авокадо, бананы, дыни, киви, помидоры.

  • 4

    Картофель, лук и томаты

    Многие люди хранят эти продукты неправильно.

    Они не должны храниться в холодильнике, но должны быть в прохладном, сухом месте (точно так же, как они показаны в продуктовом магазине).

  • 5

    Избегайте мойки, пока вы не готовы есть их

    Фрукты и овощи могут быть чувствительными к влаге - особенно ягоды.

    Влажность также способствует росту плесени.

    Держите их в сухом состоянии до того, как начнете их есть!

  • 6

    Ананасы

    Странный, но очень эффективный трюк с продолжительными ананасами: отрежьте листья сверху и переверните ананас вверх дном.

    Это помогает перераспределять сахара, которые опускаются на дно во время транспортировки и хранения.

  • 7

    Нарезанные яблоки и морковь

    Если вы уже порезали эти продукты, храните их с водой, чтобы избежать высыхания.

    Добавьте воду в пластиковый пакет или контейнер для белья, прежде чем положить их в холодильник.

  • 8

    Огурец и баклажаны

    Эти продукты можно хранить на прилавке при комнатной температуре.

    Вода, которую они держат, будет сохранять их свежими как можно дольше, в то время как холодильник фактически высушит их!

Дешевый овощ, который снижает уровень сахара в крови

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Питание, Советы, Фрукты, Еда, Овощи, Лайфхак.
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