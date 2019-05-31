Полезные советы о соде в хозяйстве У любого производственного процесса помимо непосредственно продукта есть так же отходы. Специально для них абсолютное большинство хозяев держит на кухне мусорное ведро. К сожалению, оно может стать источником неприятного запаха даже в том случае, если мусор своевременно удаляется. Решить данную проблему поможет обычная сода.