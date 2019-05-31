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Пятница, 31.05.2019
Полезные советы о соде в хозяйстве
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Полезные советы о соде в хозяйстве

У любого производственного процесса помимо непосредственно продукта есть так же отходы. Специально для них абсолютное большинство хозяев держит на кухне мусорное ведро. К сожалению, оно может стать источником неприятного запаха даже в том случае, если мусор своевременно удаляется. Решить данную проблему поможет обычная сода.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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