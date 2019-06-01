Полезные применение пакетика с гелевыми шариками в хозяйстве Его запрещается кушать и при этом настоятельно рекомендуется выбросить. Если в первым утверждением никак точно не поспоришь, то вот второй пункт инструкции точно выполнять не надо. Все потому, что гелевым шарикам можно найти много полезных применений в хозяйстве. Посмотрим на них поближе.