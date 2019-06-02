В Вашингтоне неоклассическую библиотеку превратили в эксклюзивный Apple Store

Тогда она стала первой публичной библиотекой Вашингтона и первым общественным заведением, в который позволяли заходить всем, независимо от цвета кожи.
Библиотека переехала оттуда в 1970-е, и с тех пор назначение здания неоднократно менялось.
В 2016-м Apple объявила о намерении обновить объект. Открывшееся внутри заведение получило название Apple Carnegie Library.
Архитекторы из Foster + Partners совместно с командой дизайнеров Apple поработали над тем, чтобы превратить бывшую библиотеку в современное торговое пространство, но при этом не затмить величие самого здания.
Материалы и детали исторических фасадов и интерьеров были сохранены. Мраморный экстерьер решили отреставрировать, а внутри здания были использованы материалы, которые бы соответствовали тем, которые использовали в начале прошлого века.
В центре магазина обустроили атриум. Прозрачный потолок обрамляют балконы, которые позволяют посетителям на верхнем уровне наблюдать за происходящим внизу.
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Stefan Behling, Head of Studio, Foster + Partners: “We felt a great sense of responsibility in giving this much-loved monument a new life. Public libraries like this one have been the heart and soul of communities for decades, and we are proud to be able to carry forward that same spirit of learning and creativity into Apple Carnegie Library. The materiality and detailing of the historic façades and interior spaces have been carefully preserved, working closely with the National Trust for Historic Preservation and other conservation experts.”
Кроме исторической составляющей, значительное внимание в реновации здания архитекторы уделили теме экологии. Они использовали в основном местные материлы, сделали акцент на дневном освещении и восстановили естественную вентиляцию.
Воплотить проект удалось за 2 года. На него потратили примерно 30 миллионов долларов США.