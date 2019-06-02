Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)
"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)

В Вашингтоне неоклассическую библиотеку превратили в эксклюзивный Apple Store

В Вашингтоне неоклассическую библиотеку превратили в эксклюзивный Apple Store
10:06 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Здание в стиле бозар было возведено на площади Маунт-Вернон в столице США в 1903 году по проекту компании Ackerman & Ross.

Тогда она стала первой публичной библиотекой Вашингтона и первым общественным заведением, в который позволяли заходить всем, независимо от цвета кожи.

Библиотека переехала оттуда в 1970-е, и с тех пор назначение здания неоднократно менялось.

В 2016-м Apple объявила о намерении обновить объект. Открывшееся внутри заведение получило название Apple Carnegie Library.

Архитекторы из Foster + Partners совместно с командой дизайнеров Apple поработали над тем, чтобы превратить бывшую библиотеку в современное торговое пространство, но при этом не затмить величие самого здания.

Материалы и детали исторических фасадов и интерьеров были сохранены. Мраморный экстерьер решили отреставрировать, а внутри здания были использованы материалы, которые бы соответствовали тем, которые использовали в начале прошлого века.

В центре магазина обустроили атриум. Прозрачный потолок обрамляют балконы, которые позволяют посетителям на верхнем уровне наблюдать за происходящим внизу.

Современный детский сад и начальная школа в Китае

Кроме исторической составляющей, значительное внимание в реновации здания архитекторы уделили теме экологии. Они использовали в основном местные материлы, сделали акцент на дневном освещении и восстановили естественную вентиляцию.

Воплотить проект удалось за 2 года. На него потратили примерно 30 миллионов долларов США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вашингтон, Apple Carnegie Library, Старая библиотека, Библиотека Карнеги, Foster + Partners.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Матиос заявил, что останется на своей должности
04 Джошуа - Руис. Видео нокаута
05 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
Матиос заявил, что останется на своей должности
Матиос заявил, что останется на своей должности
Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры
Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь