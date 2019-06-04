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Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими

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Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими
21:11 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: pixabay.com

Абсолютная каждая хозяйка сталкивалась с тем, что после стирки новеньких махровых полотенец в стиральной машине они теряют свою начальную мягкость, меняют внешний вид и становятся жестче.

  • 1

    Причины

    Единственная причина жестких полотенец – это неправильное обращение. Достаточно нескольких стирок с нарушением технологии (а иногда и вовсе одной) для того, чтобы полотенце потеряло свои первоначальные качества. А именно, предмет гигиены перестает как следует впитывать воду и начинает царапать кожу. Нужно ли говорить о том, что такое полотенце перестает радовать своего хозяина?

  • 2

    На самом деле допускаемые хозяйками ошибки во время стирки полотенец можно пересчитать по пальцам одной руки.

    Итак, потеря мягкости происходит из-за слишком жесткой воды, слишком высокой температуры при стирке, из-за использования чистящего средства низкого качества, а также из-за слишком высокого числа оборотов во время отжима.

  • 3

    Решение

    Соответственно, решение проблемы жестких полотенец очевидно. После каждой стирки следует использовать кондиционер, который делает вещи приятными на ощупь, ароматными и добавляет им мягкости. Также рекомендуется использовать во время стирки специальные пластиковые шарики (они же применяются при стирке шерстяных вещей). Не стоит забывать про включение соответствующего режима у стиральной машины, а также выставление температуры не более 30 градусов и небольшое число оборотов в минуту при отжиме.

  • 4

    Правильная стирка – это не единственное, что следует сделать с полотенцами.

    Помочь ситуации способна также обработка паром. Она не только вернет мягкость, но и поможет в борьбе с опасными микроорганизмами. И самое главное, всегда обращайте внимание на характеристики продукта при его покупке. Много ценной информации о правильном уходе содержится в рекомендациях производителя. Как-никак сегодня ухаживать за вещами намного проще, чем 10-15 лет назад.

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Советы, Дом, Домохозяйка, Полотенца, Махровые полотенца, Как сделать махровые полотенца мягкими.
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