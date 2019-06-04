Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими

1 Причины Единственная причина жестких полотенец – это неправильное обращение. Достаточно нескольких стирок с нарушением технологии (а иногда и вовсе одной) для того, чтобы полотенце потеряло свои первоначальные качества. А именно, предмет гигиены перестает как следует впитывать воду и начинает царапать кожу. Нужно ли говорить о том, что такое полотенце перестает радовать своего хозяина?

2 На самом деле допускаемые хозяйками ошибки во время стирки полотенец можно пересчитать по пальцам одной руки. Итак, потеря мягкости происходит из-за слишком жесткой воды, слишком высокой температуры при стирке, из-за использования чистящего средства низкого качества, а также из-за слишком высокого числа оборотов во время отжима.

3 Решение Соответственно, решение проблемы жестких полотенец очевидно. После каждой стирки следует использовать кондиционер, который делает вещи приятными на ощупь, ароматными и добавляет им мягкости. Также рекомендуется использовать во время стирки специальные пластиковые шарики (они же применяются при стирке шерстяных вещей). Не стоит забывать про включение соответствующего режима у стиральной машины, а также выставление температуры не более 30 градусов и небольшое число оборотов в минуту при отжиме.