Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими

Причины
Единственная причина жестких полотенец – это неправильное обращение. Достаточно нескольких стирок с нарушением технологии (а иногда и вовсе одной) для того, чтобы полотенце потеряло свои первоначальные качества. А именно, предмет гигиены перестает как следует впитывать воду и начинает царапать кожу. Нужно ли говорить о том, что такое полотенце перестает радовать своего хозяина?
На самом деле допускаемые хозяйками ошибки во время стирки полотенец можно пересчитать по пальцам одной руки.
Итак, потеря мягкости происходит из-за слишком жесткой воды, слишком высокой температуры при стирке, из-за использования чистящего средства низкого качества, а также из-за слишком высокого числа оборотов во время отжима.
Решение
Соответственно, решение проблемы жестких полотенец очевидно. После каждой стирки следует использовать кондиционер, который делает вещи приятными на ощупь, ароматными и добавляет им мягкости. Также рекомендуется использовать во время стирки специальные пластиковые шарики (они же применяются при стирке шерстяных вещей). Не стоит забывать про включение соответствующего режима у стиральной машины, а также выставление температуры не более 30 градусов и небольшое число оборотов в минуту при отжиме.
Правильная стирка – это не единственное, что следует сделать с полотенцами.
Помочь ситуации способна также обработка паром. Она не только вернет мягкость, но и поможет в борьбе с опасными микроорганизмами. И самое главное, всегда обращайте внимание на характеристики продукта при его покупке. Много ценной информации о правильном уходе содержится в рекомендациях производителя. Как-никак сегодня ухаживать за вещами намного проще, чем 10-15 лет назад.