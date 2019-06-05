Сила чистоты: как уборка меняет окружающую среду (Фото) Уборка считается тяжелым и утомительным занятием. Чтобы мотивировать себя что-нибудь отмыть, стоит брать пример с Тома Сойера с его забором и относиться к этому процессу как к приятному и творческому. Тем более что результат может превзойти ваши ожидания - как в этих примерах.