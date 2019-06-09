Лунный посевной календарь с 10 по 16 июня 2019 года

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 10 по 16 июня 2019 года
10 Июня 2019, Понедельник 8 лунный день: Первая четверть. Благоприятный день, для посадок и посевов.
11 Июня 2019, Вторник 9 лунный день: Растущая луна. Высевайте однолетние цветы в открытый грунт, сажайте деревья.
12 Июня 2019, Среда 10 лунный день: Растущая луна. Хорошо сеять и высаживать рассаду капусты
13 Июня 2019, Четверг 11 лунный день: Растущая луна. Убираем мусор, закладываем компостные кучи. Опрыскиваем деревья от вредителей.
14 Июня 2019, Пятница 12 лунный день: Растущая луна. Сажайте цветы, высевайте морковь и свеклу.
15 Июня 2019, Суббота 13 лунный день: Растущая луна. Подкармливайте минеральными удобрениями, поливайте и опрыскивайте.
16 Июня 2019, Воскресенье 14 лунный день: Растущая луна. Полейте томаты и баклажаны, Пикируйте, сажайте однолетники.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.