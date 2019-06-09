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Лунный посевной календарь с 10 по 16 июня 2019 года
Лунный посевной календарь с 10 по 16 июня 2019 года

Лунный посевной календарь с 10 по 16 июня 2019 года

Лунный посевной календарь с 10 по 16 июня 2019 года
11:33 Сегодня Телеграф www.dacha6.ru Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 10 по 16 июня 2019 года

10 Июня 2019, Понедельник 8 лунный день: Первая четверть. Благоприятный день, для посадок и посевов.

11 Июня 2019, Вторник 9 лунный день: Растущая луна. Высевайте однолетние цветы в открытый грунт, сажайте деревья.

  • Народная примета на день: Феодосия Колосяница. Колос цветет, наливается.

12 Июня 2019, Среда 10 лунный день: Растущая луна. Хорошо сеять и высаживать рассаду капусты

13 Июня 2019, Четверг 11 лунный день: Растущая луна. Убираем мусор, закладываем компостные кучи. Опрыскиваем деревья от вредителей.

14 Июня 2019, Пятница 12 лунный день: Растущая луна. Сажайте цветы, высевайте морковь и свеклу.

  • Народная примета на день: Устин и Харитон. Красное утро на Устина - красный налив ржи. Пасмурное утро на Устина - к урожаю яровых. Устин тянет вверх коноплю, а Харитон - лен.

15 Июня 2019, Суббота 13 лунный день: Растущая луна. Подкармливайте минеральными удобрениями, поливайте и опрыскивайте.

16 Июня 2019, Воскресенье 14 лунный день: Растущая луна. Полейте томаты и баклажаны, Пикируйте, сажайте однолетники.

  • Народная примета на день: Лука Ветреник. На Лукьяна, в канун Митрофана (17 июня), не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует. Ветер юговой - урожай яровой, северо-западный - к сырому лету, восточный - к болезням (пригонит заразные болезни). Ветер с восхода - к поветрию. В вечер под Митрофана окликают ветер и просят его пролить дожди благодатные, своевременные: 'Ты подуй-ка теплом теплым, ты пролей-ка, ветер-ветрило, на рожь-матушку, на яровину-яровую, на поле, на луга дожди животворные, к поре, да ко времечку' Церковный праздник: День Святой Троицы. Пятидесятница.

Приметы и обряды на 9 июня - Федорин день

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Календарь на июнь, Посевной календарь с 10 по 16 июня, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами.
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