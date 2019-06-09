Приметы и обряды на 9 июня - Федорин день

Новости Украины: В этот день принято собирать целебные травы и делать их запасы на зиму, а также запрещено ссориться и наводить порядки в доме.

Сегодня по церковному календарю Федорин день, посвященный памяти святой Федоры или Феодоры — мученицы, умершей во имя веры Христовой. Это не лучший день для женщин, так как все представительницы прекрасного пола могут ненароком притянуть к себе несчастья. Поэтому действует строгое ограничение для женщин.

Ранее день Федоры отмечался 27 мая по старому стилю. Известно, что именно ее в народе называли колючей на язык. В этот день крестьяне запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом – это, по приметам, сулило большую беду. Бытовало верование, согласно которому, слух или сплетня, появившиеся именно в этот день, обойдут всю деревню, и все жители села узнают новость. Также говорили, что ссориться 9 июня нельзя, поскольку "Федора за углом норовит узнать о худом".

Феодорин день – это как раз тот самый любимый праздник самых ленивых людей. Дело в том, что 9 июня строго настрого запрещается убирать в доме. То есть нельзя пылесосить, мыть полы, вытирать пыль и уж тем более подметать.

Наши предки верили, что если нарушить это правило, то можно случайно выгнать из избы домового, который охраняет семью от всего дурного. Люди говорили, что вместе с мусором можно вымести защитника дома, а значит, дальше все будут жить в несчастье и горе.

Чтобы задобрить домового нужно было оставлять 9 июня на столе или на подоконнике различные деликатесы, а за печку или же грубу надо было бросить хотя бы парочку золотых монет. По мнению крестьян такие манипуляции вполне могли принести семье удачу в будущем.

Среди погодных примет дня 9 июня можно выделить разве что две основные. Так, если утром на улице было душно, то к вечеру ждите дождя. А вот если на протяжении дня облачно, то 10 июня выдастся ясным и солнечным.

Народные приметы