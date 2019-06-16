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Воскресенье, 16.06.2019
Советы домохозяйкам: полезные приемы использования фольги
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Советы домохозяйкам: полезные приемы использования фольги

Алюминиевая фольга может пригодиться в домашнем хозяйстве, во время уборки и даже во время отдыха на природе. И это только начало! Есть много полезных приемов, которые помогут не только сохранить время и нервы на быстрое и легкое выполнение рутинных задач, но и сделать их более приятными. Рулон алюминиевой фольги обязательно должен быть в каждом доме и всегда под рукой.
sovetchiki.org
Фото: sovetchiki.org
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