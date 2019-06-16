Лунный посевной календарь с 17 по 23 июня 2019 года

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 10 по 16 июня 2019 года
17 Июня 2019, Понедельник 15 лунный день: Растущая луна. Дайте растениям и себе отдых.
18 Июня 2019, Вторник 16 лунный день: Убывающая луна. Посадки, полива и подкормки не проводите. Боритесь с вредителями.
19 Июня 2019, Среда 17 лунный день: Убывающая луна. Можно сажать корнеплоды, высевать морковь, свеклу, репу.
20 Июня 2019, Четверг 18 лунный день: Убывающая луна. Мульчируйте, рыхлите и вскапывайте землю. Высевайте корнеплоды.
21 Июня 2019, Пятница 19 лунный день: Убывающая луна. Сделайте перерыв в посадках. Уничтожайте сорняки и вредители.
22 Июня 2019, Суббота 20 лунный день: Убывающая луна. Очищайте участок от мусора, пропалывайте и мульчируйте почву.
23 Июня 2019, Воскресенье 21 лунный день: Убывающая луна. Занимайтесь земляникой, крыжовником и смородиной.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.