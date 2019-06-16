Лунный посевной календарь с 17 по 23 июня 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 10 по 16 июня 2019 года

17 Июня 2019, Понедельник 15 лунный день: Растущая луна. Дайте растениям и себе отдых.

18 Июня 2019, Вторник 16 лунный день: Убывающая луна. Посадки, полива и подкормки не проводите. Боритесь с вредителями.

Народная примета на день: Дорофей. На Дорофея примечают направление ветров, такими же приметами, как в вечер под Митрофана.

19 Июня 2019, Среда 17 лунный день: Убывающая луна. Можно сажать корнеплоды, высевать морковь, свеклу, репу.

Народная примета на день: Илларион. С этого дня обыкновенно начинается прополка льна, проса и хлебов. Говорят: "Пришел Илларион - дурную траву из поля вон".

20 Июня 2019, Четверг 18 лунный день: Убывающая луна. Мульчируйте, рыхлите и вскапывайте землю. Высевайте корнеплоды.

Народная примета на день: Федот. Святой Федот тепло дает - в рожь золото ведет. Святой Федот на дождь поведет - к тощему наливу (колоса).

21 Июня 2019, Пятница 19 лунный день: Убывающая луна. Сделайте перерыв в посадках. Уничтожайте сорняки и вредители.

Народная примета на день: Федор Летний, Федор Стратилат, Федор Колодезник. "На Федора Стратилата колодцы рой". "Стратилат грозами богат". Пора наступления летних гроз. "Федор Стратилат угрозами богат: гром поутру - не к добру: мужик с сеном не уберется, сено погноит". "Стратилатовы росы - вещие: большие росы к хорошим льнам да большой конопле". "Если на Стратилата большие росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай хороший".

22 Июня 2019, Суббота 20 лунный день: Убывающая луна. Очищайте участок от мусора, пропалывайте и мульчируйте почву.

Народная примета на день: Кирилл Конец Весны Начало Лету. Самый длинный день, самая короткая ночь. "С Кириллина дня - что солнышко дает, то у мужика в амбаре".

23 Июня 2019, Воскресенье 21 лунный день: Убывающая луна. Занимайтесь земляникой, крыжовником и смородиной.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.