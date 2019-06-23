Лунный посевной календарь с 24 по 30 июня 2019 года

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 24 по 30 июня 2019 года
24 Июня 2019, Понедельник 22 лунный день : Убывающая луна. Высевайте и сажайте овощи и зелень для скорого употребления.
25 Июня 2019, Вторник 23 лунный день : Третья четверть. Ничего не сажайте за исключением растений с коротким сроком вегетации.
26 Июня 2019, Среда 24 лунный день : Убывающая луна. Можно сеять редис, салат, листовые овощи и пряную зелень.
27 Июня 2019, Четверг 25 лунный день : Убывающая луна. Удаляйте старые и сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников.
28 Июня 2019, Пятница 26 лунный день : Убывающая луна. Сажайте садовые деревья, укореняйте черенки.
29 Июня 2019, Суббота 27 лунный день : Убывающая луна. Проведите подкормки под корень органическими удобрениями.
30 Июня 2019, Воскресенье 28 лунный день : Убывающая луна. Проведите профилактические мероприятия от болезней и вредителей.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.