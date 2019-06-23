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Лунный посевной календарь с 24 по 30 июня 2019 года

Лунный посевной календарь с 24 по 30 июня 2019 года
15:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 24 по 30 июня 2019 года

24 Июня 2019, Понедельник 22 лунный день : Убывающая луна. Высевайте и сажайте овощи и зелень для скорого употребления.

25 Июня 2019, Вторник 23 лунный день : Третья четверть. Ничего не сажайте за исключением растений с коротким сроком вегетации.

  • Народная примета на день: Петр Афонский, Петр Поворот. С Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары. 'Солнце укорачивает ход, а месяц идет на прибыль'. Высаживают последнюю капусту и огурцы.

26 Июня 2019, Среда 24 лунный день : Убывающая луна. Можно сеять редис, салат, листовые овощи и пряную зелень.

  • Народная примета на день: Акулина Гречишница. 'Гречиху сей либо за неделю до Акулины,либо неделю спустя'. С этого времени появляется громадное количество слепней, оводов, от которых скот сильно страдает и иногда бегает как шальной, высоко задрав хвост, отмахиваясь им от осаждающих его надоедливых и кровожадных насекомых. 'Акулина - вздерни хвосты': с Акулины и до половины июля скот от жары и оводов бесится.

27 Июня 2019, Четверг 25 лунный день : Убывающая луна. Удаляйте старые и сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников.

28 Июня 2019, Пятница 26 лунный день : Убывающая луна. Сажайте садовые деревья, укореняйте черенки.

29 Июня 2019, Суббота 27 лунный день : Убывающая луна. Проведите подкормки под корень органическими удобрениями.

  • Народная примета на день: День Тихона. Солнце идет тише. Смолкает птичья звонница. Конец поздних яровых посевов.

30 Июня 2019, Воскресенье 28 лунный день : Убывающая луна. Проведите профилактические мероприятия от болезней и вредителей.

  • Народная примета на день: Мануил. 'На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)'. Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. 'Все пошло в рост'. 'Если в июне частые зарницы - будет хороший урожай'.

 

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Календарь на июнь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Посевной календарь с 24 по 30 июня.
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