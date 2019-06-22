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Суббота, 22.06.2019
В стиле кантри: милый дизайн домика в Техасе
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В стиле кантри: милый дизайн домика в Техасе

В дизайне дома используется много натуральных материалов – дерева, текстиля. В просторной гостиной, оформленной в белоснежном белом цвете, установлен декоративный камин, который задает душевную атмосферу. Стены обшиты выбеленными досками, так же сделан и портал лже-камина.
uiutvdome.com
Фото: uiutvdome.com
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Интерьер, Дом, Стиль, Дизайн, Стиль кантри.
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