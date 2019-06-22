В стиле кантри: милый дизайн домика в Техасе В дизайне дома используется много натуральных материалов – дерева, текстиля. В просторной гостиной, оформленной в белоснежном белом цвете, установлен декоративный камин, который задает душевную атмосферу. Стены обшиты выбеленными досками, так же сделан и портал лже-камина.