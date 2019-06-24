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Понедельник, 24.06.2019
Современные кухни, которые очень понравятся каждой хозяйке (Фото)
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Современные кухни, которые очень понравятся каждой хозяйке (Фото)

Кухня — священный храм для каждой хозяйки. Но зачастую после длительных приготовлений вкусных блюд это помещение становится неузнаваемым. А всё из-за неправильной организации пространства! Сегодня наша редакция поделится с тобой секретами, которые помогут не только навести порядок на кухне, но и сэкономить немного полезного места.
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