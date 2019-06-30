Лунный посевной календарь с 1 по 7 июля 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 1 по 7 июля 2019 года

1 Июля 2019, Понедельник 29 лунный день : Убывающая луна. Уничтожайте вредителей и сорняки т, подкармливайте органикой.

2 Июля 2019, Вторник 1 лунный день : Растущая луна. Благоприятны поливы дождеванием.

3 Июля 2019, Среда 2 лунный день : Растущая луна. Занимайтесь бахчевыми культурами, томатами, перцами, баклажанами.

Народная примета на день: На Мефодия праздник перепелятников. 'Коли над озимыми носятся тенетник и мошки - будет улов перепелов'. Паутинный день, погодоуказатель. Ливень силён - прольет сорок дён.

4 Июля 2019, Четверг 3 лунный день : Растущая луна. Собирайте и сушите лекарственные травы, ягоды для сушки.

5 Июля 2019, Пятница 4 лунный день : Растущая луна. Проведите защитные мероприятия от вредителей и болезней.

6 Июля 2019, Суббота 5 лунный день : Растущая луна. Повремените с поливками, не пропалывайте, не удобряйте.

Народная примета на день: Аграфена купальница: начало купанья. Накануне (и в ночь) Ивана Купалы собирают лечебные коренья и травы. В этот день даже старики купаются в реках, моются и парятся в банях, употребляя при этом для исцеления от болезней разные лечебные и душистые травы, собираемые в тот же день (или накануне). Считается, что собранные с вечера и в ночь под Ивана Купалу травы и коренья имеют большую целебную силу. Бытовала легенда о цветке папортника, который будто бы раскрывается лишь раз в году, в ночь накануне Ивана Купалы всего на несколько мгновений. Нашедшему этот цветок откроются многие тайны, он станет провидцем, будет богат.

7 Июля 2019, Воскресенье 6 лунный день : Растущая луна. Закладывайте компостные кучи, рыхлите и мульчируйте посадки.

Народная примета на день: Иоанн Креститель, Иван Купала. Купаются в воде и росе, пляшут вокруг дерева, жгут костры, прыгают через огни. Начинают сенокос, пока трава не осеменилась. Сильная роса на Ивана - к урожаю огурцов. По древнему поверью, Иван Купала олицетворяет расцвет сил природы. Это праздник почитания воды и солнца. Издревле было принято в ночь на Ивана Купалу на берегах рек или озер разжигать обрядовые костры. Через костры бросали венки, прыгали. Водили хороводы. Огни, зажигаемые в Иванову ночь, считались чудодейственными. Огонь для костров добывался трением дерева о дерево и называли его живым, лесным, лекарственным. 'На Иванов день солнце на восходе играет'. 'На Ивана ночь звездная - много будет грибов'. 'Если дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться'. 'Ивановские дожди - лучше золотой горы'. 'До Ивана просите, детки, дождя у бога, а после Ивана я и сам упрошу (т. е. начнутся частые дожди)'.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.