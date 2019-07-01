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Понедельник, 01.07.2019
Mrizi i Zanave - гостевой дом, ресторан и агроферма в Албании (Фото)
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Mrizi i Zanave - гостевой дом, ресторан и агроферма в Албании (Фото)

Если вы еще не представляете, как должен выглядеть дом вашей мечты, то после увиденного у вас не останется никаких сомнений: именно так, как этот. Почему? Вы еще спрашиваете! Сочетание истории и современности, чистый воздух и прекрасная природа вокруг, а вид какой! Все это о месте в Албании, а именно в городе Лежа, под названием Mrizi i Zanave. Это гостевой дом, ресторан, агроферма, а если попросту — «дом со стеклянным углом», в который вы влюбитесь.
twizz.ru
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