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Воскресенье, 14.07.2019
Новая жизнь пляжного домика: дизайн в светлых спокойных тонах, с акцентами синего (Фото)
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Новая жизнь пляжного домика: дизайн в светлых спокойных тонах, с акцентами синего (Фото)

Этот классический пляжный коттедж был полностью обновлен дизайнерами. Мрачный и невзрачный интерьер обрел новую жизнь в светлых спокойных тонах, с акцентами синего. Пол сделан из отбеленного дуба, который отлично сочетается с белыми и кремовыми стенами. Столовая была выполнена в бело-синем цвете и представляет собой оазис тишины и спокойствия. Гостиная, совмещенная с кухней, была выполнена в нейтральный светлых тонах. Классическая лестница ведет на второй этаж где находятся спальни и ванные комнаты.
Фото: uiutvdome.com
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Интерьер, Дом, Дизайн, Дом и сад, пляжный коттедж.
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