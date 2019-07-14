Новая жизнь пляжного домика: дизайн в светлых спокойных тонах, с акцентами синего (Фото)

Этот классический пляжный коттедж был полностью обновлен дизайнерами. Мрачный и невзрачный интерьер обрел новую жизнь в светлых спокойных тонах, с акцентами синего. Пол сделан из отбеленного дуба, который отлично сочетается с белыми и кремовыми стенами. Столовая была выполнена в бело-синем цвете и представляет собой оазис тишины и спокойствия. Гостиная, совмещенная с кухней, была выполнена в нейтральный светлых тонах. Классическая лестница ведет на второй этаж где находятся спальни и ванные комнаты.