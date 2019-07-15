Оригинальные подхваты для штор, которые несложно сделать своими руками (Фото) Подхваты для штор сделают ваш дом неповторимым и стильным. Часто такие подхваты продаются в комплекте со шторами, но если вы купили шторы отдельно, не беда… Мы подобрали для вас несколько идей как украсить ваши шторы оригинальными подхватами. Такие подхваты несложно сделать своими руками.