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Среда, 17.07.2019
Дизайн дома в минималистичном стиле с яркими элементами (Фото)
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Дизайн дома в минималистичном стиле с яркими элементами (Фото)

Интерьер этого дома, который находится на полуострове Морнингтон, Австралия, был разработан дизайнерами. Интерьер дома выполнен в современном минималистичном стиле. В качестве цветового фона были выбраны белый, серый и черный цвет, которые великолепно сочетаются с полами из бетона. Современная открытая кухня демонстрирует красивый контраст черного острова с белыми стенами. В гостиной находится крошечный домашний офис, который спрятан за дверью. В ванной комнате с огромным окном на всю стену было использовано сочетание серой плитки с белыми стенами.
Фото: uiutvdome.com
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Интерьер, Дом, Минимализм, Дизайн, Декор.
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