Дизайн дома в минималистичном стиле с яркими элементами (Фото) Интерьер этого дома, который находится на полуострове Морнингтон, Австралия, был разработан дизайнерами. Интерьер дома выполнен в современном минималистичном стиле. В качестве цветового фона были выбраны белый, серый и черный цвет, которые великолепно сочетаются с полами из бетона. Современная открытая кухня демонстрирует красивый контраст черного острова с белыми стенами. В гостиной находится крошечный домашний офис, который спрятан за дверью. В ванной комнате с огромным окном на всю стену было использовано сочетание серой плитки с белыми стенами.