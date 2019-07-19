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Крошечная кухня: как вместить все необходимое
Все, у кого размеры кухни оставляют желать лучшего, знают, как сложно вместить все необходимое в крошечное пространство. А от этого создается впечатление, что кухня постоянно захламлена. Мы постарались подобрать 16 функциональных предметов мебели для крошечной кухни.
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