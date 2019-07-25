Кухонный фартук: красивые варианты плитки с узором (Фото) Идеальный акцент для кухни - фартук из плитки с активным узором. Такая плитка может как поддерживать по цвету кухонную мебель, так и контрастировать с ней, выделяя еще больше зону кухонного фартука.