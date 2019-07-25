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Четверг, 25.07.2019
Кухонный фартук: красивые варианты плитки с узором (Фото)
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Кухонный фартук: красивые варианты плитки с узором (Фото)

Идеальный акцент для кухни - фартук из плитки с активным узором. Такая плитка может как поддерживать по цвету кухонную мебель, так и контрастировать с ней, выделяя еще больше зону кухонного фартука.
odomah.org
Фото: odomah.org
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Интерьер, Дизайн, Декор, Плитка, Кухонный фартук, Плитка с узором.
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