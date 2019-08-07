Запомните эти простые правила: как сделать дом визуально чистым и опрятным

1 Светлая цветовая гамма Да, предпочитайте свободное пространство и светлые цвета. Научно доказано, что они визуально расширяют пространство и влияют на чистоту. Хорошим вариантом станет светлая отделка (стены в белом, кремовом, светло-голубом цвете), мебель из светлого дерева и декоративные детали: шторы, ковер, постельное белье. Чем светлее будет комната, тем чище она будет выглядеть.

2 Прямые линии и углы По данным исследований, люди ассоциируют прямые линии и углы с порядком и чистотой. Это один из способов, чтобы без трудностей сделать дом чистым и упорядоченным. Предпочитайте мебель с четкими линиями и прямыми углами. Расставляйте ее, так же соблюдая линейность. Это придаст дому некой изысканности, сдержанности и, конечно, чистоты.

3 Сложенные вещи Одним из факторов, который влияет на неопрятность жилища, является нагромождение вещей по углам, на мебели, на кухне, в спальне… Чтобы не бросать вещи на стулья, нужно просто сложить ее и положить в шкаф (это занимает не больше одной минуты). Все, что нужно – избавиться от лени.

4 Минимализм Избавьтесь от всех ненужных вещей! Внимательно посмотрите на свою комнату, и вы увидите, что она загромождена многими ненужными вещами, которыми вы давно не пользовались. Примите решение спрятать их или вовсе выбросить.

5 Аккуратные подушки Если вы везде вытерли пыль, помыли пол, вытерли светильники, но не сложили аккуратно подушки, то вся проделанная работа не даст нужного эффекта. А вот расправленное покрывало на диване и красиво сложенные подушки придадут грязному пространству чистоты без использования пылесоса, швабры или веника.

6 Упорядоченная обувь Покупка полки для обуви – одна из лучших инвестиций в ваш дом, какая только может быть. Конечно, можно найти просто удачное место для хранения обуви, удобное в использовании. Оба варианта помогут сделать дом чище и аккуратнее. Мало кому нравится кое-как расставленная обувь, которая валяется по всему коридору, не правда ли?

7 Спрятанные вещи Старый, проверенный способ. И один из самых эффективных! Соберите все разбросанные вещи в кучу и спрячьте их в какое-то закрытое место: в корзину, в полку, в ящик.

8 Заправленная кровать Неопрятная, незаправленная постель всегда производит неприятное впечатление, если говорить об эстетике дома. Потратьте утром всего лишь несколько минут, чтобы ваше настроение не было испорчено неряшливой постелью после тяжелого рабочего дня.

9 Предназначенные места для вещей Кажется, что это очевидно. Однако посмотрите на свою комнату, и вы убедитесь, что множество вещей лежат где попало и как попало. Детские игрушки, журналы, одежда, тарелки, чашки с недопитым кофе… Все это должно иметь определенное место. Так вы сохраните чистоту и порядок в доме.

10 Живые цветы и растения Квартиры и дома с живыми цветами в горшках или в вазах очень освежают жилище, делают его красивее и опрятнее. Подбирайте растения под ваш декор, чтобы все выглядело гармонично. Кроме того, растения наполнят ваш дом кислородом!

11 Грязная посуда Наверное, ничто в доме не может создать такое сильное ощущение грязи, как немытая посуда на столе, на плите, на поверхности для приготовления… Как только закончили трапезу, сразу же вымойте всю посуду или уберите в посудомойку. Чтоб глаза не видели. Сложенные полотенца Так же, как ровные линии и углы придают ощущение порядка и чистоты, так и сложенные вещи влияют на эстетику вашего дома. Обязательно красиво складывайте домашние вещи: полотенца в ванной, маленькие кухонные полотенца, одеяла на диване и пледы.

12 Использование подносов Еще одна хорошая инвестиция – покупка стильных подносов. С ними вы легко можете переносить вещи и группировать их. Неприятно смотреть на кучу разбросанных вещей, кухонную утварь или еду. Будет лучше, если вы сгруппируете некоторые вещи на небольших подносах. Смотрится очень аккуратно и стильно.