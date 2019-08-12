Для тех, кто любит все оригинальное: стильные идеи интерьера

Каждый дом должен быть оригинальным и неповторимым. Ведь он выражает ваш внутренний мир. Именно поэтому мы все время находимся в поисках новых и необычных решений для своего дома. Индивидуальность индивидуальностью, но это не значит, что два одинаковых комода не могут стоять в двух разных домах. Потому мы собрали несколько интересных и смелых идей, которые можно использовать хотя бы для вдохновения.