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Стильные идеи дизайна угловой прихожей

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Стильные идеи дизайна угловой прихожей
11:14 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Внешний вид прихожей позволяет составить мнение обо всем помещении, поэтому входная зона требует особого внимания.

  • 1

    Поддерживать чистоту в прихожей, как правило, сложнее, чем в других комнатах, но вполне возможно, если создать правильную систему хранения вещей, при которой вся верхняя одежда найдет свое место, ничего не будет валяться, мешать и создавать беспорядок.

  • 2

     

    Как и с любым помещением, обустроить большую прихожую всегда легче, чем маленькую. Причиной этого является функциональное назначение зоны входа в квартиру — она должна обеспечивать хранение верхней одежды и обуви, как для членов семьи, так и для их гостей. В этих целях можно создать угловую прихожую.

  • 3

     

    Несомненно, это самое оптимальное решение для небольшого пространства. Подобрать комплект мебели не очень сложно, достаточно поставить вместительный угловой шкаф, скамейку с полками для обуви и тумбы с выдвижными ящиками, а также зеркало в пол, расположенное либо на дверцах шкафа, либо отдельно стоящим предметом.

  • 4

     

    Добавят удобства полки для хранения необходимых мелочей, например, зонтов, ключей, средств для ухода за обувью, сумок, ремней, поводков для выгула домашних животных.

  • 5

     

    Поскольку угловые шкафы бывают различных форм и фактур, выделяют несколько основных типов. Самый очевидный – это классический шкаф с обычными распашными дверями. В такой поместятся разнообразные полки для головных уборов, шарфов и других аксессуаров, крючки и вешалки для верхней одежды, а также полки для сезонной или спортивной обуви, возможно, даже, встроить модульную систему хранения.

  • 6

     

    Подобрать другие предметы мебели не составит труда, этот вариант отлично сочетается с любым дизайном и интерьером, кроме того, он может входить в комплект мебели, что решит проблему с другими предметами.

Практичные идеи обустройства балкона для отдыха и уюта

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Интерьер, Прихожая, Угловая прихожая.
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