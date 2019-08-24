Стильные идеи дизайна угловой прихожей

1 Поддерживать чистоту в прихожей, как правило, сложнее, чем в других комнатах, но вполне возможно, если создать правильную систему хранения вещей, при которой вся верхняя одежда найдет свое место, ничего не будет валяться, мешать и создавать беспорядок.

2 Как и с любым помещением, обустроить большую прихожую всегда легче, чем маленькую. Причиной этого является функциональное назначение зоны входа в квартиру — она должна обеспечивать хранение верхней одежды и обуви, как для членов семьи, так и для их гостей. В этих целях можно создать угловую прихожую.

3 Несомненно, это самое оптимальное решение для небольшого пространства. Подобрать комплект мебели не очень сложно, достаточно поставить вместительный угловой шкаф, скамейку с полками для обуви и тумбы с выдвижными ящиками, а также зеркало в пол, расположенное либо на дверцах шкафа, либо отдельно стоящим предметом.

4 Добавят удобства полки для хранения необходимых мелочей, например, зонтов, ключей, средств для ухода за обувью, сумок, ремней, поводков для выгула домашних животных.

5 Поскольку угловые шкафы бывают различных форм и фактур, выделяют несколько основных типов. Самый очевидный – это классический шкаф с обычными распашными дверями. В такой поместятся разнообразные полки для головных уборов, шарфов и других аксессуаров, крючки и вешалки для верхней одежды, а также полки для сезонной или спортивной обуви, возможно, даже, встроить модульную систему хранения.