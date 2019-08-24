Стильные идеи дизайна угловой прихожей

Поддерживать чистоту в прихожей, как правило, сложнее, чем в других комнатах, но вполне возможно, если создать правильную систему хранения вещей, при которой вся верхняя одежда найдет свое место, ничего не будет валяться, мешать и создавать беспорядок.
Как и с любым помещением, обустроить большую прихожую всегда легче, чем маленькую. Причиной этого является функциональное назначение зоны входа в квартиру — она должна обеспечивать хранение верхней одежды и обуви, как для членов семьи, так и для их гостей. В этих целях можно создать угловую прихожую.
Несомненно, это самое оптимальное решение для небольшого пространства. Подобрать комплект мебели не очень сложно, достаточно поставить вместительный угловой шкаф, скамейку с полками для обуви и тумбы с выдвижными ящиками, а также зеркало в пол, расположенное либо на дверцах шкафа, либо отдельно стоящим предметом.
Добавят удобства полки для хранения необходимых мелочей, например, зонтов, ключей, средств для ухода за обувью, сумок, ремней, поводков для выгула домашних животных.
Поскольку угловые шкафы бывают различных форм и фактур, выделяют несколько основных типов. Самый очевидный – это классический шкаф с обычными распашными дверями. В такой поместятся разнообразные полки для головных уборов, шарфов и других аксессуаров, крючки и вешалки для верхней одежды, а также полки для сезонной или спортивной обуви, возможно, даже, встроить модульную систему хранения.
Подобрать другие предметы мебели не составит труда, этот вариант отлично сочетается с любым дизайном и интерьером, кроме того, он может входить в комплект мебели, что решит проблему с другими предметами.