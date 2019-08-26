Дом с чертями: мистическое здание в белорусской деревне Ратомка

1 В деревне Ратомка в пяти километрах от Минска неизвестный бизнесмен построил причудливый дом, который пугает прохожих.

2 Соседи владельца жаловались на здание в разговоре с местной администрацией, но это ни к чему не привело.

3

4 По словам соседей, сам хозяин дома выглядит непримечательно - если не считать машины с черепами.

5

6 Он начал строить здание около десяти лет назад, потом бросил и возобновил работы примерно два года назад.

7

8 Крыша дома декорирована изваяниями фантастических существ, а забор - черными руками и символом "Всевидящее око".

9

10 Беседка рядом со зданием выложена черепами.

11 "Сначала дом выглядел симпатично, внучка сравнивала его со сказочным замком. Но когда из забора полезли черные руки и черепа, а на крыше появились черти - это стало перебором. Теперь внучку мимо не вожу. Вечером тут и взрослым жутковато ходить - вон те черти на крыше, что поменьше, светят в темноте фонариками", - рассказывает одна из жительниц деревни.