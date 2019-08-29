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Для хороших хозяек: 13 причин того, почему не стоит выбрасывать старую зубную щетку

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Для хороших хозяек: 13 причин того, почему не стоит выбрасывать старую зубную щетку
11:19 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Предлагаем вам использовать старую зубную щетку в быту, так как она может заменить десятки различных приспособлений для дома.

  • 1

    Кухонная плита

    Предстоящая чистка кухонной плиты всегда вызывает бурю эмоций у хозяек. И далеко не всегда положительных. Однако при помощи зубной щетки вы можете сделать эту процедуру более приятной и быстрой. Благодаря небольшому размеру и упругой щетине она в считанные устраняет загрязнения в тех местах, которые недоступны для обычной губки или тряпки.

  • 2

    Швы между плитками

    Плитка на кухне, в ванной и туалете быстро теряет свой привлекательный внешний вид. Чтобы не покупать новую и не тратить деньги на услуги мастера, который поможет ее положить, просто освежите затирку в швах. Сделать это очень просто, если под рукой есть старая зубная щетка. Достаточно обмокнуть ее в раствор хлорки и протереть загрязненные места. После того, как вы завершите процесс уборки, промойте плитку чистой водой и наслаждайтесь полученным эффектом.

  • 3

    Водопроводный кран

    По информации, фильтры смесителя являются одними из самых загрязненных в доме, хотя об этом мало кто подозревает. Очистить сетки-аэраторы от бактерий и плесени поможет обычная зубная щетка. Она отлично подходит для такой мелкой работы, так как обладает небольшими размерами. После того, как очистите фильтры смесителя, промойте их в мыльном растворе, чтобы закрепить результат.

  • 4

    Следы от мела и цветных карандашей

    Эта проблема является актуальной, если в доме есть маленькие дети, для которых любая поверхность является идеальным холстом для будущей картины. Обнаружили на стене или полу следы творчества юных Иванов Айвазовских? Вооружитесь зубной щеткой, пастой (альтернатива – пена для бритья) и приступайте к работе. Нанесите на инструмент немного зубной пасты и аккуратно вотрите в поверхность круговыми движениями. Остатки удалите при полощи тряпки, губки или бумажного полотенца.

  • 5

    Компьютерная клавиатура

    Между клавишами клавиатуры скапливается огромное количество крошек, пыли и грязи. Попытки удалить их салфеткой или тряпкой обычно не приносят желанного результата, поэтому нужно прибегать к другим способам. Например, воспользоваться зубной щеткой. Она должна быть сухой с жесткой щетиной. Все, что вам нужно – это поставить клавиатуру или ноутбук на бок и тщательно вымести щеткой все загрязнений. После окончания чистки, протрите ее салфеткой.

  • 6

    Терка

    Большинство хозяек знает, как сложно очистить терку от остатков моркови, свеклы, сыра и других продуктов, которые нужно измельчить для приготовления блюда. Задача усложняется еще больше, если вы забыли помыть терку вечером, а утром обнаружили, что остатки пищи уже засохли. Чтобы быстро и эффективно решить проблему, попробуйте удалить продукт сухой зубной щеткой, а после этого промыть терку моющим средством и ополоснуть водой. Эффект вас порадует.

  • 7

    Кукуруза

    Как бы не пытались, но полностью очистить кукурузу от «волос» обычно не получается. В результате они застревают в зубах и вызывают дискомфорт. Чтобы беспрепятственно наслаждаться восхитительным вкусом любимого продукта, очистите кукурузу зубной щеткой. Процесс займет намного меньше времени, чем если бы вы занимались этим вручную, а результат вас приятно удивит.

  • 8

    Окрашивание волос

    Окрашивание волос в салонах красоты стоит недешево, поэтому некоторые девушки предпочитают осуществлять данную процедуру в домашних условиях. Если обычной кистью не получается прокрасить каждый волосок, то на помощь придет зубная щетка. Она гораздо удобнее – особенно, если у вас каре или любая другая короткая стрижка.

    Небольшой размер зубной щетки позволяет ей аккуратно наносить красящий состав даже в труднодоступных местах. Да и пятен на коже и одежде от нее гораздо меньше, чем от стандартной кисти.

  • 9

    Непослушные волосы

    Пушатся волосы во время дождя, и вы не знаете, как привести их в порядок? Попробуйте следующий способ: нанесите на сухую зубную щетку лак для волос и причешите непослушные локоны. После этого ваша прическа будет выглядеть гораздо аккуратнее.

  • 10

    Чистка овощей

    Если в магазине вам «посчастливилось» купить продукты с остатками почвы, то очистите их от загрязнений при помощи зубной щетки. Для грибов и овощей с тонкой кожурой подойдет щетка с мягкой щетиной, в то время, как картофель нужно очищать щеткой с жесткой щетиной.

    Совет: Почистите продукты сразу после того, как вы придете из магазина домой, так как овощи и фрукты в чистом сухом виде хранятся гораздо дольше, чем с остатками грязи на кожуре.

  • 11

    Кухонная мойка

    Загрязненный слив на кухне также нуждается в регулярной очистке, однако для проведения эффективной процедуры нужны будут специальные инструменты. Или вы можете воспользоваться зубной щеткой. Правда, перед тем, как приступить к процессу чистки, ее нужно немного деформировать. Как именно? Зажгите конфорку на газовой плите, и подержите часть рукоятки, расположенной возле щетины зубной щетки, над огнем в течении 5 секунд. После этого согните аксессуар на 90 градусов и приступайте к процедуре чистки слива.

  • 12

    Фен

    Если вовремя не удалять грязь, которая накапливается на нагревательном элементе фена, то он может сломаться в короткие сроки. Чтобы не допустить подобный исход, вовремя очищайте открытые части прибора от пыли и других загрязнений. Если вы будете проводить данную процедуру раз в 3-4 дня, фен будет служить верой и правдой долгое время.

  • 13

    Вентиляция

    Вентиляция в ванной комнате и воздуховоды в автомобиле являются идеальной средой для размножения грибков и бактерий, поэтому их нужно своевременно очищать. Для этих целей подойдет зубная щетка. Сама процедура очень простая: снимите защитную решетку, при помощи сухой щетки очистите видимые части вентиляции, после чего протрите их влажной тряпкой. Заключающим этапом является обработка вентиляции пенным антисептиком.

Что-то новое: крутые идеи, как можно переделать старые вещи

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Зубная щетка, Старая зубная щетка, Советы хозяйкам.
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