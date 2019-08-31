Станьте оригинальнее: необычные альтернативы журнальному столику

1 Чемодан В качестве столика лучше использовать винтажный чемодан. Чаще всего вместо журнальных столиков используют именно чемоданы. Секрет такой популярности очень прост: этот предмет не только выступает яркой изюминкой в интерьере, но и может выступать в качестве дополнительной системы хранения. Это особенно актуально для владельцев маленьких квартир, которым негде складывать вещи. В новый "столик" можно будет положить пульт от телевизора, журналы, книги, которые вы читаете в данный период времени, и другие мелочи, для которых редко находится место в комнате. Наиболее красиво будут смотреться не современные чемоданы, а старые винтажные модели, которые легко найти на даче, антресолях советских квартир или барахолке. Также можно поспрашивать у знакомых: возможно, кто-то из них сохранил раритет. Совет: Если чемодан маленький и вам неудобно на него ставить поднос с чайником и чашками либо пульт, возьмите два компактных экземпляра и поставьте их друг на друга. В результате у вас получится более высокий столик.

2 Пуфик Пуфик компактный, мобильный и многофункциональный. По мнению дизайнера Анны Чеверевой, еще одной интересной альтернативой журнальному столику может послужить пуф. Выбор форм, материалов и расцветок сейчас очень разнообразный, поэтому вам не составит труда выбрать экземпляр, который идеально впишется в интерьер гостиной. У пуфов есть еще несколько весомых преимуществ. У них нет острых углов, поэтому это идеальный вариант для квартиры, в которой живет активный и любознательный ребенок. Кроме того, они мобильные – их можно в любой момент убрать или передвинуть на другое место. А если к вам нагрянут друзья, то журнальный столик с легкостью трансформируется в дополнительное посадочное место. Еще один плюс пуфика в том, что его можно использовать в качестве подставки для ног. Такой вариант пригодится, если вы захотите посмотреть кино или почитать книгу, сидя на диване в гостиной.

3 Тумбочки Поставив рядом две тумбочки, можно получить удобный журнальный столик. По мнению большинства дизайнеров, в малогабаритных квартирах должны присутствовать компактные многофункциональные тумбочки. Они могут служить в качестве дополнительной системы хранения или превратиться в журнальный столик. Для того, чтобы воплотить последний вариант в жизнь, составьте единую композицию из двух-трех небольших тумб. Подобные наборы выглядят очень красиво и оригинально. Еще один плюс – мобильность. Если вам нужно будет освободить место, просто унесите 1-2 тумбы в другую комнату. Согласитесь, это гораздо проще, чем двигать массивный кофейный столик. Кстати, если вы хотите добавить в интерьер яркий этнические акценты, вместо классических деревянных тумб можете использовать круглые керамические модели. Они идеально впишутся в обстановку и будут привлекать внимание.

4 Прозрачный ящик Прозрачный ящик можно использовать и как столик, и как своеобразную витрину. Не так давно в моде были прозрачные сумки и рюкзаки. Отношение к новому тренду формировалось неоднозначное: одни девушки приходили в восторг от такого оригинального аксессуара, а другие категорически отказывались выставлять содержимое своего рюкзака или сумки напоказ. Если вы относитесь к той категории людей, которых привлекает нестандартный подход ко всему, рекомендуем воспользоваться модным трендом, но перенести его в интерьер. Каким образом? Просто замените традиционный журнальный столик на прозрачный ящик. Единственный недостаток такого предмета мебели состоит в том, что и вы, и ваши гости будете видеть его содержимое, поэтому в таком столике всегда нужно будет поддерживать порядок. Хотя, этот минус легко превратить в плюс. Мы советуем сделать из прозрачного ящика своеобразную витрину: поместите внутрь книги в красивых обложках, поставьте интересный арт-объект, удачные фотографии в рамках или любые другие привлекательные мелочи.

5 Бревна Столик из бревна подойдет для поклонников экостиля. Если вы являетесь настоящим фанатом экостиля, то бревно или спил старого дерева вместо журнального столика обязательно придется вам по вкусу. Плюс такого предмета мебели в том, что его можно даже не обрабатывать, ведь дерево само по себе очень красивое и прекрасно вписывается в любой интерьер. Однако дизайнеры все же советуют покрыть импровизированный "столик" лаком, чтобы он прослужил вам много лет.

6 Строительный поддон Изделия из поддонов являются очень оригинальными и популярными. В последнее время стало модным использовать строительные атрибуты в интерьере, давая им вторую жизнь. Так, из деревянных поддонов делают скамейки и столики. Предлагаем вам не оставаться в стороне и также воспользоваться этой идеей. Обычно, применение индустриальных элементов характеризует стиль лофт, однако, их можно гармонично вписать и в другие интерьеры. Кстати, если вам не хватает в квартире систем хранения, воспользуйтесь следующей идеей: сделайте журнальный столик не из одного, а из нескольких поддонов. В этом случае, пространство между ними можно будет использовать для размещения литературы и журналов.