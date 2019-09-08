Укромный уголок: советы, как сделать дом уютным

Дом должен быть не только большим и красивым, но и, прежде всего, уютным.

Ведь это тот самый укромный уголок, в котором можно расслабиться, побыть собой и отдохнуть. На что обратите внимание при обустройстве дома? Даем несколько полезных рекомендаций!

Свет и пространство

Безусловно, с одной стороны, это дело вкуса. Но даже небольшая жилплощадь визуально будет выглядеть просторнее, если сделать ее светлой и сделать правильную планировку. Сэкономить время и силы поможет консультация дизайнера, который поможет вариант, наиболее подходящий в вашем случае. Впрочем, можно справиться и со своими силами, выбирая светлые тона материалов и мебели.

Избавляйтесь от лишнего

Зачастую мы сами себе создаем проблему, захламляя дом не очень-то нужными вещами: от бесконечных тряпочек и пакетиков – до мебели, которую уже и ставить-то негде. Приучите себя к правилу: прежде, чем купить что-то в дом, спросите – зачем и где я это поставлю? Если возникают сомнения, лучше не спешите с покупкой. На самом деле, вы удивитесь, что на самом деле отдохнуть мешает именно переизбыток вещей на квадратный метр, а не их недостаток. Поверьте: в доме, где все на своих местах и есть свободное пространство, вам и дышать будет легче.

Внимание – на зону отдыха

Зонировать ли пространство, условно или четко разделяя на столовую, спальню, гостиную – дело вкуса. Но совершенно точно стоит подумать о том, как сделать уютной зону отдыха. Это необязательно может быть только спальня. Если вам энергетически нравится, скажем, кухня, можно добавить туда небольшой диванчик или гамак. Если же для вас неприемлемо совмещать зону кухни и места для отдыха – тогда стоит разграничить. А, может, идеальным местом для пополнения сил окажется… балкон.

Дело не только в месте, но и в том, как оно будет обустроено. Не гонитесь за гамаками и новомодными диванами, если они вам совершенно неудобны. Главное вот что – каждая вещь в доме должна помогать создать комфорт, а не раздражать вас.