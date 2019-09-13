Необычные 6 советов от блогеров, которые спасут ваше время

1 Лео Бабауты: уборка на ходу Американский блогер Лео Бабаута живет в Сан-Франциско. Он пишет книги, увлекается самопознанием и воспитывает шестерых детей. На страницах своего блога о минимализме и продуктивности Лео много размышляет на тему наведения порядка в квартире. Одно из его главных правил – уборка на ходу. Например, позавтракали – помойте посуду, вымазали джинсы – постирайте, заметили пыль на шкафу – вытрите и так далее. Взяв на вооружение такой метод, вы даже не заметите, как уборка перейдет из категории нелюбимых дел в категорию тех, которые даже не замечаешь. Также блогер считает, что наводить порядок нужно не во всем доме сразу, а лишь на том участке, который можно обнять. Двигаясь от точки к точке, вы будете тратить на каждый кусочек квартиры по 10-15 максимум, а не весь день. Что касается разбора хлама, то здесь Лео советует разделить все вещи на три группы: "оставить", "выбросить", "возможно пригодится". Самое главное – принимать молниеносные решения. Как говорится, первая мысль самая правильная. Предметы, которые попадут в коробку "возможно пригодится", нужно убрать на 5-6 месяцев. Если за это время вы о них не вспомните, значит ящик смело можно выкидывать.

2 Flylady: убирайте квартиру по частям Идея о том, что уборка должна приносить удовольствие, впервые появилась у "Реактивных хозяек". Система под названием Flylady была придумана и введена в обиход в 1999 году. Своим появлением она обязана Марле Силли – домохозяйке из Америки. Главная мысль девушки состояла в том, что не нужно каждую неделю посвящать уборке целый выходной день. Достаточно уделять наведению порядка по 15 минут в будни, а выходные оставить для себя и своих потребностей. Для того, чтобы все успевать, нужно заводить таймер и стараться выполнять всю работу как можно быстрее. Существует четкая последовательность уборки на протяжении недели. Сначала порядок наводится в прихожей и столовой, потом на кухне, в прачечной или кладовке, далее в ванной, детской или мастерской. Следующий пункт – спальня, ванная и туалет, а в конце недели – гостиная. Также существуют обязательные пятиминутки, предназначенные для наведения порядка в, так называемых, горячих точках – местах, где скапливается хлам. Например, на столе, в ящиках, на полках и так далее. Особую любовь "Реактивные хозяйки" испытывают к мойке – она всегда должна сиять и быть идеально чистой. Существует и еще несколько правил: не сидеть долг за компьютером, не забывать улыбаться, не делать два-три дела одновременно.

3 Элисон Ходжсон: метод горящего дома Автор серии материалов о расслаблении сознания Элисон Ходжсон в 2010 году потеряла свой дом, который сгорел при пожаре. Из вещей супругам удалось спасти только компьютер и фотоаппарат. А вот книги, детские игрушки, одежда, дневники, памятные сувениры остались в пылающем доме. После этой ситуации Элисон по-другому взглянула на организацию пространства. Теперь одно из ее главных правил при разборе хлама гласит: "Оставляйте только то, что вы бы вынесли из горящего дома". То есть, в квартире могут остаться лишь те вещи, которые вы любите и считаете бесценным. Лучше всего этот способ работает сразу после возвращения из отпуска. В этот момент вы можете непредвзято осмотреть свой дом и сразу заметить "горячие точки".

4 КонМари: оставляй только то, что ты любишь На данный момент система КонМари, которую придумала жительница Японии Мари Кондо, является второй по популярности после Flylady. Мари написала 4 книги про организацию домашнего быта, в том числе и настоящий бестселлер "Магическая уборка". Женщина уверена, что уборка – это настоящая терапия, которая помогает привести в порядок не только квартиру, но и свои мысли. По мнению писательницы, все предметы в квартире имеют определенное влияние на ее жителей. Ваша главная задача – оставить дома только те вещи, которые дарят радость и положительную энергию. Определить их довольно просто: нужно взять предмет в руки и спросить себя, приносит ли он вам радость. Если никаких светлых чувств при взгляде на эту картину/украшение/одежду не возникает, значит вещь нужно поблагодарить и выбросить. Обратите внимание: Система КонМари предполагает уборку не по комнатам или зонам, а по категориям: книги, одежда, посуда и так далее. Сначала все предметы, которые относятся к одной категории, нужно собрать в одной комнате, чтобы иметь возможность оценить масштаб катастрофы. Затем следует отсеять ненужное. Желательно это делать в одиночестве, ни с кем не советуясь. Все вещи, выполняющие одну функцию, должны храниться вместе. Например, для книг лучше организовать мини-библиотеку, а не расставлять их по разным полочкам по всему дому.

5 Фумио Сасаки: один человек – один чехол Блогер, автор книги "Нам больше не нужны вещи" Фумио Сасаки является ярым приверженцем минимализма. Он считает, что привычка нести все в дом должна остаться в прошлом, ведь она мешает людям раскрепоститься. По мнению блогера, порядок в квартире можно навести только одним способом – не покупать ненужные вещи. Когда у Фумио спрашивают, в какой квартире живет он сам, писатель признается, что его быт весьма аскетичен. По словам блогера, все его ценные вещи могут поместиться в небольшом чехле. По сути, Сасаки поддерживает теорию, популярную на Западе. Она гласит: "Имей столько, сколько сможешь унести". Почему-то знаковой в этом случае является цифра 15 – приверженцы теории считают, что именно столько крупный вещей должно быть в арсенале у одного человека.