Лайфхак: 10 способов использовать кипяток для пользы дома и на даче (Фото)

1 Есть случаи, когда кипящая вода поможет решить некоторые проблемы. При ведении домашнего хозяйства и даже при плохом самочувствии. Боремся с сорняками Сорняки можно удалить кипятком, и не обязательно полоть. Если на вашем загородном участке растут сорняки, не обязательно покупать химические средства для их устранения. Есть безопасный и простой способ: обычный кипяток. Этот метод особенно эффективен для удаления однолетних сорняков, таких как луговая трава, ползучий щавель, песчанка, василек синий, молочай, лебеда. Некоторым многолетним сорнякам с длинными стержневыми корнями и широкими листьями, таким как одуванчики, чертополох, мальва, может потребоваться несколько порций кипятка. Использование обычной воды не вредит почве, в отличие от химических методов.

2 Засор – не проблема Кипяток поможет устранить засор. Засоры в ванной или туалете иногда просто катастрофа. Возникают они, чаще всего, в самый неподходящий момент. Кипяток поможет и тут: многие небольшие сливные засоры в ванной и туалете можно очистить с помощью пары кастрюль с кипящей водой. Начать нужно с удаления стоячей воды. Тут поможет привычный вантуз, который обычно есть в каждом доме. После того как ванная или раковина немного освободятся от воды, залейте кипяток в канализацию или сливное отверстие. Этот метод следует использовать, только если у вас металлические трубы. Если же они сделаны из ПВХ, лучше используйте просто горячую воду из-под крана, так как кипяток может повредить пластик.

3 Размораживаем Опустив замороженные продукты в кипяток, их можно быстро разморозить. Люди очень часто покупают замороженную еду. Это и сосиски, и полуфабрикаты, и замороженные овощи - в супермаркетах есть целые отделы с морозильниками, наполненными вкусностями. Когда вы хотите быстро разморозить еду, вы можете воспользоваться микроволновкой. В современных приборах есть специальный режим "Разморозка". Но не каждую замороженную пищу можно помещать в этот прибор. Например, овощи или фрукты в микроволновке могут быстро превратиться в кашу. Лучший способ разморозить деликатные продукты – опустить их в кипящую воду на несколько секунд прямо в упаковке. Так нужно сделать несколько раз, осторожно встряхивая упаковку, чтобы обеспечить равномерное оттаивание пищи.

4 Борьба с пятнами Удалить пятна с ковра поможет закипевшая вода. Пятна доставляют хозяйкам массу неприятностей. Иногда они обнаруживаются случайно, а, бывает, появляются на глазах. Например, при неаккуратном владении вилкой или ложкой. Химические чистящие средства нужны не всегда, так как некоторые типы пятен хорошо реагируют на воздействие кипящей воды. Например, следы, которые оставляет малина, черника, ежевика, клубника, арбуз и виноград. Загрязненную скатерть или одежду нужно погрузить в кастрюлю с кипящей водой, пока пятно не исчезнет. Опускайте только испачканную часть. Если замаран ковер, аккуратно налейте немного кипятка на пятно. Держите губки и полотенца под рукой, чтобы быстро убрать воду.

5 Помощь при проблемах со здоровьем Ингаляция с паром поможет при насморке. Если у вас аллергия или простуда, или просто заложен нос после нахождения в пыльном помещении, пар из кастрюли с только что кипевшей водой может ослабить симптомы и помочь вам свободно дышать. Сначала вскипятите немного воды, затем вылейте жидкость в чашку или миску. Накиньте на голову полотенце и наклонитесь над чашей. Аккуратно вдыхайте пар. Никогда не дышите над паром, не сняв кастрюлю с плиты – вы можете сильно обжечь слизистую, кожу лица, и самое страшное – глаза. Кстати, при простуде в кипящую воду можно добавить несколько капель эвкалиптового масла – получится целебная ингаляция.

6 Очищаем водосточные трубы и желоба Кипяток поможет очистить водостоки и желоба. Даже самые прилежные домовладельцы могут время от времени сталкиваться с забитым желобом или водосточной трубой. Особенно осенью, когда наступает важный период - подготовка дома к зиме. Обследуя водостоки, хозяева понимают, что без чистки тут не обойтись. Многие тут же хватаются за палки, железные провода, прочие инструменты, которые могут вытолкнуть мусор. Вместо того, чтобы ковыряться ими в трубе с риском поцарапать или повредить ее, можно убрать мусор, налив несколько больших кастрюль с кипящей водой в желоба и водосточные трубы. Вы удивитесь, но листья и прочие ненужные предметы быстро вылетят наружу.

7 Удаляем масляные и жирные пятна Масляные пятна боятся кипятка. Очень часто автомобилисты сталкиваются с масляными или жирными пятнами в своем гараже. Эти противные маленькие капли из двигателя могут оставить некрасивые следы в гараже. Кроме того, ухаживая за машиной, люди порой разливают многие жидкости на масляной основе. Чтобы удалить их быстро и без проблем, просто залейте загрязненные участки кипящей водой. Свежие пятна отойдет сразу, а вот старые придется как следует потереть жесткой щеткой, смоченной в кипятке.

8 Дезинфекция разделочных досок Дезинфицировать разделочную доску лучше кипятком. Даже если вы соблюдаете правила гигиены на кухне и используете отдельные разделочные доски для мяса и овощей, они все равно могут стать источником перекрестного загрязнения. Чистить деревянные доски жесткой мочалкой с химическим средством нельзя – они просто испортятся. С пластиковыми и стеклянными проще, их можно мыть подходящим средством для посуды. Однако есть один способ, который поможет дезинфицировать поверхность разделочной доски: быстрое погружение в кастрюлю с кипящей водой. Перед этой манипуляцией их надо очистить от налипших кусочков пищи.

9 Когда нет питьевой воды Кипячение может дезинфицировать воду. Иногда бывают случаи, когда кроме сырой и не слишком чистой воды больше ничего нет для питья. Не хочется говорить о бытовых проблемах, но ведь в жизни бывает всякое. Кипячение воды в течение по крайней мере трех минут может удалить болезнетворные микробы из воды, делая ее безопасной для питья, приготовления пищи и купания. Перед кипячением грязную воду лучше всего пропустить через несколько слоев хлопковой ткани, чтобы удалить взвесь и крупные частицы грязи.