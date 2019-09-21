Список растений, которые помогут очистить воздух в вашем доме (Фото) Комнатные растения приносят немного летнего настроения в дом, что особенно актуально сейчас. Растения не только добавляют уюта и красоты, но и очищают воздух в квартире. Как оказалось, некоторые виды делают это лучше, чем другие. В результате исследования NASA выяснилось, что отдельные растения могут поглощать из воздуха вредные химические соединения и бактерии.