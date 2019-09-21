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Суббота, 21.09.2019
Список растений, которые помогут очистить воздух в вашем доме (Фото)
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Список растений, которые помогут очистить воздух в вашем доме (Фото)

Комнатные растения приносят немного летнего настроения в дом, что особенно актуально сейчас. Растения не только добавляют уюта и красоты, но и очищают воздух в квартире. Как оказалось, некоторые виды делают это лучше, чем другие. В результате исследования NASA выяснилось, что отдельные растения могут поглощать из воздуха вредные химические соединения и бактерии.
odomah.org
Фото: odomah.org
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Воздух, Растения, Сад, Комнатные растения, Дом и сад, Домашние растения, Очищают воздух.
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