Сезонные посадки: самые плодовитые виды винограда кишмиш (Фото)

1 Что такое кишмиш? Родина происхождения винограда кишмиш - Восток. Отличительная особенность его – это отсутствие косточек, восковой налет поверх ягод и их сладость. Гроздь винограда весит порядка одного килограмма. Срок хранения сортов кишмиша большой. Его можно назвать универсальным виноградом. С него получается прекрасное вино, его употребляют в сыром виде, а также сушат.

2 Сорт кишмиша - "лучистый" Кусты винограда сильнорослые или же среднерослые. Сорт отличается урожайностью и неприхотлив в уходе. Листья винограда салатового цвета, формой, напоминающей сердца, черенок значительной длины. Величиной ягоды кишмиша «лучистого» крупные или средние, процент сахара в них 17-21 %, кислотность - 6-7 г/л. Вес ягоды 2,5-4 г, размер - порядка 25 x 22мм. Размер спелой грозди обычно составляет 30-40 см. Кишмиш «лучистый» хорошо транспортируется и долго хранится. Не подвержен заболеваниям. Этот виноград среднего срока созревания (около 130 дней). Отличается увесистыми гроздями, удлиненными ягодами, имеющими розовый цвет. Вкус муската, а мякоть достаточно плотная.

3 Преимущества и недостатки сорта по отзывам Кишмиш розовый прекрасно транспортируется, что является его достоинством. Высокий уровень урожайности сорта и быстрое созревание - еще один из плюсов сорта. Недостатком являются тяжелые грозди, часто ломаются ветки лозы. Также этот сорт стоит беречь от воздействия пониженных температур.

4 Особенности выращивания Технология посадки этого сорта винограда кишмиш, описание которого мы рассмотрели в статье, предполагает посадку черенков не ближе 2,5 м друг к другу и между рядами придерживаться расстояния около 3 м. Опылитель высаживается между сортами, с примерно совпадающим сроком цветения. Осенняя посадка, длится с октября до заморозков. Принцип посадки такой же, как и весной, лишь с той разницей, что корни тщательно защищают землей, т. к. им еще нужно перезимовать. На саженец одевается бутылка пластиковая с проделанными в ней 3 дырками, заливается 3 ведрами воды. До морозов утепляют посадки опилками или хвоей, после чего засыпают яму. Можно защищать саженец землей, сделав над ним насыпь высотой 30 см. Выращивая кишмиш "лучистый" нужно постоянно контролировать численность побегов и при помощи подпор удерживать увесистые гроздья.

5 Сорт кишмиша № 342 ("венгерский") Рассмотрим, что такое кишмиш "венгерский". Это один из любимых сортов жителей наших широт. Растет он кустами, средними по величине, имея при этом достаточно большие ягоды. Содержание сахара - 19-21 %, кислотность - в пределах 6-8 г/л. Масса ягоды - 2-3,5 г, но может быть крупнее. Размер – 15 х 17 мм. Формой ягода напоминает яйцо, а цвет ее золотисто-зеленый. Вес грозди не превышает 500 г. Этот сорт принадлежит к скороспелым сортам винограда, несмотря на это, вкус у ягоды насыщенный, сладкий, мускатный, а мякоть мясистая и сочная. Срок дозревания ягод - 110-115 дней. Виноград долго хранится, но при условии, что он не сорван. Рассматривая, что такое кишмиш "венгерский", остановимся немного на его преимуществах и недостатках. Из достоинств этого сорта можно отметить, прежде всего, быстрое созревание, что позволяет выращивать его в районах, где виноград не произрастает. Кроме того виноград имеет высокую морозоустойчивость, транспортабельность и тонкую кожицу. Недостатки - не достаточно крупная гроздь, может содержать мелкие семена. Кроме того, если своевременно не собрать урожай, то он достаточно быстро потеряет товарный вид. Для этого сорта нет особых рекомендаций в посадке - он не прихотлив.