Флоксы многолетние: посадка, уход и самые красивые сорта (Фото)

1 Кроме восхитительных живописных качеств обладает способностью расти при любых условиях освещения, на разной почве. Помимо этого, цветы флоксов долго хранятся в букете, подойдут для украшения комнаты. Относятся растения к семейству синюшных. Это многолетние цветы, которым не страшен мороз. Большой ассортимент сортов культуры отличается размером куста, расцветкой, могут использоваться в различных растительных композициях. Среди других культурных цветов флокс лидер по длительности цветения. Высаживать растения можно семенами и черенками. Они быстро разрастаются, а при должном уходе шикарно и щедро цветут.

2 Флоксы в ландшафтном дизайне сада Многообразность сортов куста дает возможность воплощать в реальность самые замысловатые композиции в ландшафтном оформлении садового участка. В саду цветы могут играть главную роль на клумбе либо быть ее фоном. Растения могут украшать сады разного стиля, от стандартного до кантри. Выращивать Флокс для дизайна сада можно в простой клумбе, в цветнике, в миксбордере, в качестве массива на газоне. Используя растения в дизайне, оптимально выращивать стойкие к морозам, стабильные к болезням, вредителям сорта.

3 Выбираем место для посадки многолетних флоксов Подбирая участок для высадки цветов убедитесь, что на нем отсутствует застой влаги. Поэтому лучше избегать низинных и сырых участков. Оптимальный вариант - немного возвышенные клумбы по отношению к грунту. Несмотря на то, что многолетние флоксы любят солнце, им больше подойдет полутень, чем яркое освещение либо тенистость. Участок должен быть хорошо продуваемый, особенно зимой. Не рекомендуется производить посадку флокса на севере. Не высаживайте цветок рядом с большими деревьями. Им придется бороться за влагу, свет, полезные вещества. Выбирая место для посадки берите во внимание цвет, рост и эстетическое сочетание с другими садовыми культурами.

4 Готовим почву под высадку Подбирая участок для высадки цветка, обращайте внимание на почву. Для флоксов подойдет легкий грунт со слабокислой либо нейтральной кислотностью. Если почва чрезмерно кислая, ее обрабатывают окисью кальция с расчетом 200 грамм на один квадратный метр. Глинистую почву перемешивают с песком, песчаную с торфом. Землю, где преобладает песок и глина смешивают с золой, перепревшим навозом, костяной мукой с расчетом 100 грамм на один квадратный метр. Подобные хитрости и подкормка повысит эффективность роста флокса.

5 Посадка и уход за многолетними флоксами Чтобы вырастить чудесные многолетние цветы, нужно придерживаться некоторых советов в уходе за растением. Перед высадкой культуры нужно глубоко вскопать почву. Кроме этого, понадобится очистить землю от бурьяна, поскольку цветам будет тяжело бороться с сорняками, особенно кустам-первогодкам. Ухаживать за растениями не сложно. От вас потребуется регулярно рыхлить грунт и удобрять цветы, чтобы они разрастались. Флокс хорошо ведет себя на солнце и в тени не теряя своей декоративности. Низкие сорта лучше высаживать на хорошо освещаемых участках. Поливают флоксы обильно после обеда, но не часто. Если земля высыхает быстро, тогда полив стоит участить. Не все, но многие сорта растения могут формировать семена. Иногда флокс, размножающийся семенами, не может их сформировать. А все из-за пониженной температуры воздуха, при которой обеспечивается развитие пыльцы. Если культуру выкопать, переместив в помещение, она может выработать пыльцу.

6 Готовим растение к зимовке Осенью, когда наступает засуха кусты и грунт вокруг обрабатывают химическими веществами - фунгицидами. Спустя две недели под каждый куст насыпают по столовой ложке суперфосфата и золы. После проводят мульчирование с использованием перегноя, навоза, торфа. Под один куст кладут 1⁄2 ведра навоза, 3⁄4 части ведра торфа. Сверху укладывают ботву от растений, лапы ели. С приходом весны лапник или ботву убирают. Делается это для того, что насекомые зимовавшие в ботве не забрались в свежие побеги. Нельзя укрывать многолетние флоксы на зиму рубероидом и пленкой!

7 Размножение флоксов: способы Выращивать культуру можно из семян и путем вегетации.

8 Делением куста Размножение этим способом считается самым легким способом. Он помогает вырастить новое растение при этом омолодив старый куст полюбившегося вам сорта. Делением размножают флокс старше трех лет в любой сезон. Цель способа заключается в выкапывании и разделении куста на части, а также дальнейшей посадки получившихся частей в новые ямки.

9 Способ отводки Осуществляется путем сгибания стебля к грунту до отцветания. После по всей длине его закрепляют к земле, и присыпается торфом, зрелым навозом. Осенью проросший стебель отделяют, пересаживая на новое место.

10 Болезни и вредители Болеют флоксы, как и все другие растения. Чаще всего на них нападает пепелица, пятнистость. Из-за этих болезней на листьях появляются точки и они скручиваются. Рекомендуется больные листья удалять, а кусты обработать раствором медного купороса. Для профилактики цветы опрыскивают этой же жидкостью весной. Также флокс могут атаковать нитчатые черви и нематоды. Они живут на участках, где раньше была земляника. В этом случае больной цветок удаляют вместе с грунтом и сжигают. С почвы убирают верхний слой в 20 см и добавляют известь. В целях профилактики растения обрабатывают следующими химическими препаратами: Кинмикс, Каратэ Зион, Фьюри, Суми-Альфа.

11 Флоксы многолетние фото сортов с названиями Цветы в природе имеют массу сортов и видов. Каждый из них отличается определёнными характеристиками. Ниже приведены самые известные и распространенные сорта флоксов.

12 Блю Дримс Флокс отличается особой красотой и напоминает звезду сиренево-голубого цвета. В центре цветка находится темный глазок.

13 Незабудка Эффектный сорт флокса, отличающийся долгим цветением, быстрым восстановлением после дождей. Куст сильный, стебли мясистые. Быстро растет. Может достичь высоты до 70 см. Цветок большой, размером 4,3 см. Срок цветения средне-ранний. Цветки лиловые, вечером меняют оттенок на ярко-голубой.

14 Текила Санрайз Произрастает цветок в цветниках богатых на солнечные лучи. Растение многолетние. Стебли ползучие, прямостоячие высотой от 10-150 см. Цветки хорошо пахнут. Различаются таких оттенков: алые, белые, красные, розовые, голубые с глазком в центре. Данный сорт флоксов любит влажную, рыхлую и свежую почву. Цветет с июня по сентябрь.

15 Белоснежка Флокс с прочными стеблями и густой листвой. Цветет белым цветом с розовыми точками в центре. Соцветие большое, красиво сложенное. Хорошо растет и неприхотлив в уходе.

16 Дуглас Низкорослый вид многолетнего флокса, всего 5 см в высоту. Подойдет для разведения "живого ковра". Цветет дважды в сезон. Осенью и с мая по июнь. Листочки узкие. Цветы бывают белого, розового, голубого, светло-лилового оттенка.

17 Аленушка Сорт красивый, легко узнаваемый. Куст стройный, имеет мало стеблей, хорошо обрастает листьями. Пагоны прочные. Высота цветка достигает 80 см, размер цветка 4 см. Цветет молочно-белым цветом с малиновыми глазками в центре. Соцветия плотные, крупные. Культура требовательна в уходе. Многолетний флокс растет, размножается медленно. Предназначена для срезки, оформления традиционных клумб.

18 Вест Старинный сорт флокса. Куст раскидистый, большой, цветет до первого снега. Высота цветка 150 см. Цветки темно-лиловые, не выгорают.