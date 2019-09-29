Необычные решения, которые стоит попробовать, если у вас куча ненужных чашек (Фото)

1 Ваза, чашка, тарелка или наиболее габаритные вещи, такие как чайничек для заварки или расписное блюдо для подачи закусок - все это жалко выбрасывать, а использовать по назначению уже нельзя. Однако есть и третий вариант развития событий - можно использовать оригинальные задумки и подарить разбитым вещам вторую жизнь, сделав их более оригинальными и неповторимыми. Все что понадобится - это немного терпения и свободного времени.

2 Подставка для хранения косметики Если кружка была красивая, там можно просто отшлифовать место отколовшийся ручки и сразу начинать использовать реанимированную посуду в качестве подставки для хранения кисточек, помады и блеска для губ в спальне. Если хочется чего-то более оригинального, тогда декор и оформление можно придумать и сделать самостоятельно. Для этого понадобится клеевой пистолет, немного дополнительного инвентаря, например веревка, искусственные листья и цветы, настоящие веточки с дерева. С помощью горячего клея нужно обмотать и заклеить нижнюю часть кружки веревкой. Один из ее краев следует оставить свободным. На верхнюю часть кружки с помощью того же клеевого пистолета прикрепляются крупные веточки и листики. Чтобы скрыть их нижние края, нужно использовать оставшийся свободным край веревки. Поверх этого декора нужно разбросать несколько мелких цветочков. Таким образом, вместо обычной подставки для хранения косметики получится оригинальная ваза в миниатюре. Чтобы обточить острые края посуды, можно использовать дрель. Нужно действовать аккуратно и лучше всего работать в плотных перчатках.

3 Декоративные подсвечники Чтобы создать несколько оригинальных подсвечников, даже не обязательно использовать какой-либо дополнительный декор. Можно просто убедиться в безопасности мест скола, заклеив их чем-либо или соединив несколько кружек вместе, можно даже в несколько уровней, а также закрепив их на какой-либо подставке, например, блюдце. Просто и со вкусом для романтичной обстановки в любое время года.

4 Подставка для зубных щеток Немного декора, и из кружки, у которой отбилась ручка, может получится замечательная подставка для зубных щеток. Рекомендуем попробовать оформить разбитую посуду в морском дизайне. Для этого понадобится немного ракушек, голубой или бирюзовый бисер, бусины или другие украшения свободного стиля. Сначала на бывшую кружку наклеиваем кусочек мешковины, чтобы закрыть испорченные места и обезопасить себя от порезов. Для поклейки лучше всего использовать клеевой пистолет. Поверх мешковины нужно наклеить декор из ракушек и россыпи брызг из бисера, дополнительно из веревки можно сделать штурвал или якорь. Такой предмет идеально впишется в интерьер любой ванной комнаты.

5 Оригинальная рабочая зона Если разбитой посуды было много, то с ее помощью можно оформить фартук на кухне. Осколки разной величины и цвета подбираются по размерам и закрепляются в хаотичном порядке с помощью плиточного клея. Подбирая цвета можно даже создать определенный орнамент. Разбитая посуда не хуже обычной плитки будет защищать стену от загрязнений.

6 Необычный светильник Если немного разбился или деформировался чайник для заваривания чая, не стоит бить тревогу и спешить к мусорному ведру. Лучшее решение - использовать бывшую посуду в качестве оригинального плафона для своей настольной лампы.

7 Памятные моменты в "посудной" обработке Многие люди хранят фотографии исключительно в памяти телефона или компьютера. Однако фото - это запечатленные памятные моменты, а они достойны большего, чем просто храниться на бездушном носителе. Гораздо лучше и красивее будет распечатать их поставить в рамках на полки или подставки. А создать рамку можно своими руками, используя кусочки битой посуды, которые нужно наклеить на подходящую основу.

8 Произведение искусства Если потратить немного больше времени и подойти к процессу реанимации старой посуды творчески, можно создать из осколков целую картину. Для такой задумки лучше всего подойдут фарфоровые кусочки с изображением цветов или зелени.

9 Функциональное решение Чашки, которые буквально раскололись напополам отлично подойдут для создания оригинальной и функциональной ключницы. Стоит подобрать для них подходящую основу, приклеить с помощью клеевого пистолета и закрепить несколько крючков, чтобы пользоваться ключницей было по-настоящему удобно.

10 Идея для рукодельниц Наполнив разбитую кружку ватой или поролоном, а сверху покрыв тканью, можно с легкостью трансформировать ее в игольницу. Очень удобно, места много не занимает, да и выглядит очень оригинально.