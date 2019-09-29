Необычные решения, которые стоит попробовать, если у вас куча ненужных чашек (Фото)

Ваза, чашка, тарелка или наиболее габаритные вещи, такие как чайничек для заварки или расписное блюдо для подачи закусок - все это жалко выбрасывать, а использовать по назначению уже нельзя. Однако есть и третий вариант развития событий - можно использовать оригинальные задумки и подарить разбитым вещам вторую жизнь, сделав их более оригинальными и неповторимыми. Все что понадобится - это немного терпения и свободного времени.
Подставка для хранения косметики
Если кружка была красивая, там можно просто отшлифовать место отколовшийся ручки и сразу начинать использовать реанимированную посуду в качестве подставки для хранения кисточек, помады и блеска для губ в спальне. Если хочется чего-то более оригинального, тогда декор и оформление можно придумать и сделать самостоятельно. Для этого понадобится клеевой пистолет, немного дополнительного инвентаря, например веревка, искусственные листья и цветы, настоящие веточки с дерева. С помощью горячего клея нужно обмотать и заклеить нижнюю часть кружки веревкой. Один из ее краев следует оставить свободным. На верхнюю часть кружки с помощью того же клеевого пистолета прикрепляются крупные веточки и листики. Чтобы скрыть их нижние края, нужно использовать оставшийся свободным край веревки. Поверх этого декора нужно разбросать несколько мелких цветочков. Таким образом, вместо обычной подставки для хранения косметики получится оригинальная ваза в миниатюре. Чтобы обточить острые края посуды, можно использовать дрель. Нужно действовать аккуратно и лучше всего работать в плотных перчатках.
Декоративные подсвечники
Чтобы создать несколько оригинальных подсвечников, даже не обязательно использовать какой-либо дополнительный декор. Можно просто убедиться в безопасности мест скола, заклеив их чем-либо или соединив несколько кружек вместе, можно даже в несколько уровней, а также закрепив их на какой-либо подставке, например, блюдце. Просто и со вкусом для романтичной обстановки в любое время года.
Подставка для зубных щеток
Немного декора, и из кружки, у которой отбилась ручка, может получится замечательная подставка для зубных щеток. Рекомендуем попробовать оформить разбитую посуду в морском дизайне. Для этого понадобится немного ракушек, голубой или бирюзовый бисер, бусины или другие украшения свободного стиля. Сначала на бывшую кружку наклеиваем кусочек мешковины, чтобы закрыть испорченные места и обезопасить себя от порезов. Для поклейки лучше всего использовать клеевой пистолет. Поверх мешковины нужно наклеить декор из ракушек и россыпи брызг из бисера, дополнительно из веревки можно сделать штурвал или якорь. Такой предмет идеально впишется в интерьер любой ванной комнаты.
Оригинальная рабочая зона
Если разбитой посуды было много, то с ее помощью можно оформить фартук на кухне. Осколки разной величины и цвета подбираются по размерам и закрепляются в хаотичном порядке с помощью плиточного клея. Подбирая цвета можно даже создать определенный орнамент. Разбитая посуда не хуже обычной плитки будет защищать стену от загрязнений.
Необычный светильник
Если немного разбился или деформировался чайник для заваривания чая, не стоит бить тревогу и спешить к мусорному ведру. Лучшее решение - использовать бывшую посуду в качестве оригинального плафона для своей настольной лампы.
Памятные моменты в "посудной" обработке
Многие люди хранят фотографии исключительно в памяти телефона или компьютера. Однако фото - это запечатленные памятные моменты, а они достойны большего, чем просто храниться на бездушном носителе. Гораздо лучше и красивее будет распечатать их поставить в рамках на полки или подставки. А создать рамку можно своими руками, используя кусочки битой посуды, которые нужно наклеить на подходящую основу.
Произведение искусства
Если потратить немного больше времени и подойти к процессу реанимации старой посуды творчески, можно создать из осколков целую картину. Для такой задумки лучше всего подойдут фарфоровые кусочки с изображением цветов или зелени.
Функциональное решение
Чашки, которые буквально раскололись напополам отлично подойдут для создания оригинальной и функциональной ключницы. Стоит подобрать для них подходящую основу, приклеить с помощью клеевого пистолета и закрепить несколько крючков, чтобы пользоваться ключницей было по-настоящему удобно.
Идея для рукодельниц
Наполнив разбитую кружку ватой или поролоном, а сверху покрыв тканью, можно с легкостью трансформировать ее в игольницу. Очень удобно, места много не занимает, да и выглядит очень оригинально.
Полезное изобретение
Разбитые кружки можно использовать в качестве места для кормежки птиц. Вместе с блюдцами композиция будет смотреться еще более оригинально. Все что понадобится для оформления - более менее целая посуда, качественное закрепление клеем и собственно корм.