Неочевидные дизайнерские решения, которые сделают ваш интерьер старомодным (Фото)

Цветной глянцевый кухонный гарнитур
Разноцветный гарнитур вышел из моды.
Яркие глянцевые фасады уже не в моде. Возможно, они были актуальными 5 или 10 лет назад, но сейчас от них веет старомодным китчем 90-х годов. Возможно, если за дело возьмется профессиональный дизайнер, то из радужного кухонного гарнитура и можно будет сделать изюминку комнаты, однако самостоятельно добиться успеха в этом вопросе очень сложно. Для этого нужно иметь большой талант и потратить много сил.
Лучше всего подбирать шкафчики нейтральных оттенков: белого, бежевого, коричневого и других. Светлые цвета будут гармонично смотреться в любом интерьере и, к тому же, сделают пространство визуально больше. Если вы не готовы к покупке новой мебели или масштабному ремонту, то пойдите более простым путем: замените фасады, перекрасьте предметы интерьера или купите самоклеящуюся пленку.
Гарнитур без верхних полок
Открытые полки не практичны.
Наверняка, многие удивились, увидев этот пункт в списке. Однако современная мода направлена на функциональность и практичность, а открытые полки на кухне не могут этого гарантировать. Несмотря на то, что они не загромождают пространство и делают интерьер более "легким", хранить там посуду достаточно тяжело. Она постоянно на виду и является легкой добычей для пыли, а это значит, что убирать приходится в несколько раз чаще. Именно поэтому мода на открытый гарнитур постепенно уступает место другим новшествам.
Совет: Чтобы кухня была функциональной, практичной и модной, добавьте к гарнитуру рейлинги, полки, навесные шкафчики. Эти простые детали сделают комнату более удобной.
Громоздкие шкафы-купе с зеркалами
Шкафы-купе с зеркалами были популярны в 2000-х годах.
Шкафы-купе занимают много места в комнате и шумят при открывании. Что касается наличия зеркал на дверцах, то этот момент явно свидетельствует о том, что мебель сохранилась еще с нулевых.
Хотите, чтобы ваша квартира выглядела стильно? Отдайте предпочтение распашным шкафам. Если в квартире есть свободное место, можно обустроить удобную и функциональную гардеробную. Кроме того, эксперты советуют организовывать незаметное хранение, чтобы помещение выглядело более свободным и просторным.
Резкие контрасты
Красно-черная кухня выглядит слишком агрессивно.
В квартире все должно смотреться гармонично, начиная от мебели, и заканчивая цветовой палитрой. Слишком броские, явные и резкие контрасты (например, черный интерьер с красными деталями) выглядит агрессивно и некрасиво. Лучше подбирать более мягкие нейтральные природные оттенки, вводить дополнительные тона и плавные переходы от одного цвета к другому. Кроме того, не забывайте о правиле 60/30/10, которое обозначает соотношение тонов в комнате.
Использование стилей в чистом виде
Чистый минимализм выглядит серо и скучно.
Сейчас редко можно увидеть квартиру, полностью оформленную в едином стиле, так как в этом случае она кажется старомодной. Особенно актуален этот момент в случае с кантри, в котором присутствует большое количество мелких деталей, а также лофтом и хайтеком, предполагающим наличие крупных элементов.
Не бойтесь экспериментировать и добавлять в обстановку элементы других стилей. Например, чтобы минимализм выглядел не так строго и скучно, в него можно добавить уютные детали из прованса (милые диванные подушки, текстиль, красивый декор). Самое главное – не переусердствовать, иначе на выходе мы получим не гармоничный интерьер, а неудачную эклектику или фьюжн.
Скандинавский стиль из нулевых
Скандинавский стиль в интерьере спальни.
Ранее скандинавский стиль предполагал наличие белых стен, светлой лаконичной мебели и нескольких ярких акцентов. Однако сейчас данное направление стало более многогранным и утонченным. Поэтому у вас есть два варианта: либо провести апгрейд квартиры в этом же стиле, или сделать капитальный ремонт, чтобы интерьер не выглядел старомодным и бюджетным. Если вы выбрали первый вариант, то ориентируйтесь на практичность, эргономичность и функциональность. Добавьте в обстановку сложные цвета, разнообразные оттенки, металлические элементы. Также обязательными деталями являются природные фактуры и несколько сценариев освещения.
Беспорядочные открытые полки
Статуэтки на открытых полках.
Если вы решили использовать в качестве системы хранения открытые полки, будьте готовы к тому, что там всегда нужно поддерживать порядок и складывать только нужные вещи. Статуэтки, музыкальные диски, которые вы уже давно не слушаете, маленькие мягкие игрушки – все это можно смело выбросить или, хотя бы, убрать за закрытую дверцу шкафа. Если вы этого не сделаете, то интерьер будет выглядеть загроможденным и вам некомфортно будет в нем находиться. Поэтому уделите максимальное внимание оформлению полочек и открытых стеллажей. Хорошие идеи можно "одолжить" у блогеров или дизайнеров.
Декоративные элементы из масс-маркета
Декор из супермаркета для украшения подоконника.
Привычные для нас вазы, подсвечники, фоторамки, купленные в обычном супермаркете, очень портят интерьер, делая его безвкусным. Если же вы хотите привнести индивидуальность в свою квартиру, то стоит обратить внимание на дизайнерский декор или украшения, сделанные своими руками. Еще один вариант – немного изменить вещь из гипермаркета, чтобы она стала персонализированной.
Дешевые ламинированные двери
Бюджетные ламинированные двери на кухне.
Одной из вещей, на которых нельзя экономить при ремонте, являются двери. Лучше один раз потратиться на качественную модель с хорошими эксплуатационными свойствами, чем потом страдать. Бюджетные ламинированные двери не только расстроят вас своими характеристиками, но и сделают интерьер старомодным. Если не хватает финансовых средств, то выбирайте белые матовые модели – они смотрятся гораздо выигрышнее и дороже.
Пластиковые плинтусы
Пластиковые плинтуса, вышедшие из моды.
Пластиковые плинтусы давно вышли из моды и являются пережитком прошлого. Это тот самый случай, когда дешевая вещь так же и выглядит, нанося непоправимый вред интерьеру. Лучше обратить внимание на более стильные варианты, например, деревянные экземпляры. Это классика, но она всегда в моде.
Ненатуральный текстиль
Шторы в гостиной, выполненные из ненатуральных материалов.
Еще одна вещь, на которой часто экономят владельцы квартир – текстиль. А ведь именно он чаще всего задает тон помещению. Поэтому старайтесь постепенно отходить от синтетических тканей в пользу натурального и фактурного текстиля.
Бессмысленные винтажные элементы
Перебор с винтажным декором в комнате.
Несмотря на то, что винтаж сейчас очень популярен, с ним нужно обращаться весьма осторожно. Не стоит заставлять всю комнату такими деталями, иначе вы рискуете сделать интерьер "бабушкиным". Помните, что винтажные элементы должны выступать в роли акцентов, поэтому добавляйте их в обстановку дозированно. Например, можно украсить комнату старинным журнальным столиком или уютным ковром.