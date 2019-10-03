Неочевидные дизайнерские решения, которые сделают ваш интерьер старомодным (Фото)

1 Цветной глянцевый кухонный гарнитур Разноцветный гарнитур вышел из моды. Яркие глянцевые фасады уже не в моде. Возможно, они были актуальными 5 или 10 лет назад, но сейчас от них веет старомодным китчем 90-х годов. Возможно, если за дело возьмется профессиональный дизайнер, то из радужного кухонного гарнитура и можно будет сделать изюминку комнаты, однако самостоятельно добиться успеха в этом вопросе очень сложно. Для этого нужно иметь большой талант и потратить много сил. Лучше всего подбирать шкафчики нейтральных оттенков: белого, бежевого, коричневого и других. Светлые цвета будут гармонично смотреться в любом интерьере и, к тому же, сделают пространство визуально больше. Если вы не готовы к покупке новой мебели или масштабному ремонту, то пойдите более простым путем: замените фасады, перекрасьте предметы интерьера или купите самоклеящуюся пленку.

2 Гарнитур без верхних полок Открытые полки не практичны. Наверняка, многие удивились, увидев этот пункт в списке. Однако современная мода направлена на функциональность и практичность, а открытые полки на кухне не могут этого гарантировать. Несмотря на то, что они не загромождают пространство и делают интерьер более "легким", хранить там посуду достаточно тяжело. Она постоянно на виду и является легкой добычей для пыли, а это значит, что убирать приходится в несколько раз чаще. Именно поэтому мода на открытый гарнитур постепенно уступает место другим новшествам. Совет: Чтобы кухня была функциональной, практичной и модной, добавьте к гарнитуру рейлинги, полки, навесные шкафчики. Эти простые детали сделают комнату более удобной.

3 Громоздкие шкафы-купе с зеркалами Шкафы-купе с зеркалами были популярны в 2000-х годах. Шкафы-купе занимают много места в комнате и шумят при открывании. Что касается наличия зеркал на дверцах, то этот момент явно свидетельствует о том, что мебель сохранилась еще с нулевых. Хотите, чтобы ваша квартира выглядела стильно? Отдайте предпочтение распашным шкафам. Если в квартире есть свободное место, можно обустроить удобную и функциональную гардеробную. Кроме того, эксперты советуют организовывать незаметное хранение, чтобы помещение выглядело более свободным и просторным.

4 Резкие контрасты Красно-черная кухня выглядит слишком агрессивно. В квартире все должно смотреться гармонично, начиная от мебели, и заканчивая цветовой палитрой. Слишком броские, явные и резкие контрасты (например, черный интерьер с красными деталями) выглядит агрессивно и некрасиво. Лучше подбирать более мягкие нейтральные природные оттенки, вводить дополнительные тона и плавные переходы от одного цвета к другому. Кроме того, не забывайте о правиле 60/30/10, которое обозначает соотношение тонов в комнате.

5 Использование стилей в чистом виде Чистый минимализм выглядит серо и скучно. Сейчас редко можно увидеть квартиру, полностью оформленную в едином стиле, так как в этом случае она кажется старомодной. Особенно актуален этот момент в случае с кантри, в котором присутствует большое количество мелких деталей, а также лофтом и хайтеком, предполагающим наличие крупных элементов. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в обстановку элементы других стилей. Например, чтобы минимализм выглядел не так строго и скучно, в него можно добавить уютные детали из прованса (милые диванные подушки, текстиль, красивый декор). Самое главное – не переусердствовать, иначе на выходе мы получим не гармоничный интерьер, а неудачную эклектику или фьюжн.

6 Скандинавский стиль из нулевых Скандинавский стиль в интерьере спальни. Ранее скандинавский стиль предполагал наличие белых стен, светлой лаконичной мебели и нескольких ярких акцентов. Однако сейчас данное направление стало более многогранным и утонченным. Поэтому у вас есть два варианта: либо провести апгрейд квартиры в этом же стиле, или сделать капитальный ремонт, чтобы интерьер не выглядел старомодным и бюджетным. Если вы выбрали первый вариант, то ориентируйтесь на практичность, эргономичность и функциональность. Добавьте в обстановку сложные цвета, разнообразные оттенки, металлические элементы. Также обязательными деталями являются природные фактуры и несколько сценариев освещения.

7 Беспорядочные открытые полки Статуэтки на открытых полках. Если вы решили использовать в качестве системы хранения открытые полки, будьте готовы к тому, что там всегда нужно поддерживать порядок и складывать только нужные вещи. Статуэтки, музыкальные диски, которые вы уже давно не слушаете, маленькие мягкие игрушки – все это можно смело выбросить или, хотя бы, убрать за закрытую дверцу шкафа. Если вы этого не сделаете, то интерьер будет выглядеть загроможденным и вам некомфортно будет в нем находиться. Поэтому уделите максимальное внимание оформлению полочек и открытых стеллажей. Хорошие идеи можно "одолжить" у блогеров или дизайнеров.

8 Декоративные элементы из масс-маркета Декор из супермаркета для украшения подоконника. Привычные для нас вазы, подсвечники, фоторамки, купленные в обычном супермаркете, очень портят интерьер, делая его безвкусным. Если же вы хотите привнести индивидуальность в свою квартиру, то стоит обратить внимание на дизайнерский декор или украшения, сделанные своими руками. Еще один вариант – немного изменить вещь из гипермаркета, чтобы она стала персонализированной.

9 Дешевые ламинированные двери Бюджетные ламинированные двери на кухне. Одной из вещей, на которых нельзя экономить при ремонте, являются двери. Лучше один раз потратиться на качественную модель с хорошими эксплуатационными свойствами, чем потом страдать. Бюджетные ламинированные двери не только расстроят вас своими характеристиками, но и сделают интерьер старомодным. Если не хватает финансовых средств, то выбирайте белые матовые модели – они смотрятся гораздо выигрышнее и дороже.

10 Пластиковые плинтусы Пластиковые плинтуса, вышедшие из моды. Пластиковые плинтусы давно вышли из моды и являются пережитком прошлого. Это тот самый случай, когда дешевая вещь так же и выглядит, нанося непоправимый вред интерьеру. Лучше обратить внимание на более стильные варианты, например, деревянные экземпляры. Это классика, но она всегда в моде.

11 Ненатуральный текстиль Шторы в гостиной, выполненные из ненатуральных материалов. Еще одна вещь, на которой часто экономят владельцы квартир – текстиль. А ведь именно он чаще всего задает тон помещению. Поэтому старайтесь постепенно отходить от синтетических тканей в пользу натурального и фактурного текстиля.